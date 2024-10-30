Тайвань закупит одну тысячу дронов у США для защиты

Тайвань подписал соглашение с США о возможности закупки 1.000 дронов для защиты от потенциальной атаки Китая, пишет Bloomberg, со ссылкой на свои источники.
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