Британия оставила РФ без джойстиков: Лондон ввел новые санкции против Москвы

25 апреля 2025, 8:15

Британия ввела санкции, запрещающие экспорт в РФ игровых контроллеров, которые используются для управления дронами в Украине.

Кроме того, Лондон запрещает экспорт программного обеспечения, используемого в оборонном и энергетическом секторах, включая программы, используемые для производства оружия, а также поиска и разработки новых нефтяных и газовых скважин."Мы полностью запрещаем ввоз в Россию контроллеров видеоигр, предотвращая их использование для управления беспилотниками на передовой, а это значит, что игровые консоли больше не будут использоваться для совершения убийств в Украине", - заявил замглавы МИД Британии Даути.