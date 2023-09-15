США ввели масштабные санкции против РФ

Новые ограничения ввели против 24 физических лиц, среди них есть граждане Грузии и Польши. Под санкции также попали заводы и банки, сообщили в Минфине США.
Предприятия, попавшие под ограничения:
▪️ «Автоваз»
▪️ «Москвич»
▪️ «Трансмашхолдинг»
▪️ «Росавтодор»
▪️ НПО «Сатурн»
▪️ «Синко-Банк»
▪️ «Русская медная компания»
▪️ «Объединенная металлургическая компания»
▪️ «Соллерс»
Также санкции ввели против юридических лиц из Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции и ЦАР, двух танкеров-хранилищ под флагом Панамы.