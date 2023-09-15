США ввели масштабные санкции против РФ

15 сентября 2023, 12:15

Новые ограничения ввели против 24 физических лиц, среди них есть граждане Грузии и Польши. Под санкции также попали заводы и банки, сообщили в Минфине США.

Предприятия, попавшие под ограничения:▪️ «Автоваз»▪️ «Москвич»▪️ «Трансмашхолдинг»▪️ «Росавтодор»▪️ НПО «Сатурн»▪️ «Синко-Банк»▪️ «Русская медная компания»▪️ «Объединенная металлургическая компания»▪️ «Соллерс»Также санкции ввели против юридических лиц из Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции и ЦАР, двух танкеров-хранилищ под флагом Панамы.