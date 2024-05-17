США ввели санкции против причастных к поставкам в россию оружия из КНДР

Ограничения введены в отношении двух физических и трех юридических лиц.
"Сегодняшние действия отражают наше стремление помешать углубляющемуся военному сотрудничеству КНДР с россией. США будут продолжать принимать меры по привлечению к ответственности тех, кто стремится облегчить поставку оружия и других материальных средств, которые позволят россии вести войну", — сказал заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом Брайан Нельсон.
Санкции введены в отношении рафаэля газаряна и алексея буднева. Также под ограничения попали их компании "Транс Капитал", "Рафорт" и "Технология".
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