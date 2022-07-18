18 июля 2022, 9:45

Британия готова воевать с Россией, если рф нападет на Лондон или одно из государств-членов НАТО.

Об этом в эфире Sky News заявил командующий Королевскими военно-воздушными силами Великобритании Майк Уингстон.По его словам, Британия вместе с партнерами ежедневно готовятся к подобному сценарию:"Для меня нет сомнения, что Россия – это наиболее насущная угроза британской и европейской безопасности. Просто взгляните на ее действия не только в Украине, но и в Грузии до того. Не сомневаюсь, что мы тренируемся, чтобы быть готовыми именно к этой четкой и непосредственной угрозе. Мы, конечно же, надеемся, что до этого не дойдет и достаточно только сдерживания, но если наступит день, когда россия совершит агрессию против государства НАТО, мы будем готовы".