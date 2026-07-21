Британия создаст шесть эскадрилий для наступательных космических операций

21 июля 2026, 13:15

Британия создаст шесть специализированных космических эскадрилий, ориентированных на проведение наступательных операций в космосе.

Об этом заявил министр обороны по вопросам боеготовности и промышленности Поллард. Новые подразделения будут проходить подготовку совместно с НАТО и международными партнерами. Кроме того, британское Минобороны создаст Группу космических систем, которая займется развитием и интеграцией новых технологий для военных операций на орбите.Как пишет The National Interest, Лондон стремится укрепить свои позиции в условиях растущей конкуренции в космосе, где ключевыми игроками остаются США и Китай, а активность также проявляют Россия и Франция.