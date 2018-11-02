Первая эскадрилья беспилотников ВМС США

2 ноября 2018, 12:15

ВМС США сформировали свою первую специализированную эскадрилью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Webster Outlying Field, спутниковой станции в NAS Patuxent River, штат Мэриленд.

Эскадрилья известна как Air Test and Evaluation Squadron 24 (UX-24) и сформирована в Управлении испытаний UAS по испытаниям авиационного дивизиона военно-морского флота. Пилоты эскадрильи будут отвечать за испытание и оценку как беспилотных летательных аппаратов с вращающимся, так и неподвижным крылом, с прочностью более 20 самолетов. UX-24 в настоящее время эксплуатирует смешанный флот Northrop Grumman MQ-8 Fire Scout, Insige RQ-21 Blackjack, Aeronautics RQ-26 Aerostar и AeroVironment RQ-20 Puma.

Утвержденный в апреле 2018 года план для эскадрильи предлагает поддержку в области разработки, тестирования и оценки аппаратов для ВМС США и Корпуса морской пехоты. Обе службы все чаще используют БПЛА в учениях с целью их возможного использования в бою.