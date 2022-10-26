Портативні зарядні станції RIVER 2 доступні до передзамовлення

Лінійка RIVER 2 включає 3 моделі: RIVER 2 ємністю 256 Вт⋅год, RIVER 2 Max ємністю 512 Вт⋅год та RIVER 2 Pro ємністю 768 Вт⋅год.
Які особливості новинок EcoFlow?
- зарядні станції з оновленими LFP-акумуляторами;
- найшвидша зарядка станцій на ринку;
- потужність від 600 до 1600 Вт із функцією X-boost, відповідно моделі;
-+3000 циклів без втрати ємності акумулятора (збереження 80+%);
-керування з мобільного – підтримка Wi-Fi та Bluetooth;
-оптимізована вага – зарядні станції легші на 30% за попередні моделі RIVER;
-джерело безперебійного живлення – система EPS.
Детальніше про характеристики та можливості станцій лінійки RIVER 2 - https://ecoflowukraine.com/zariadna-stantsiia-ecoflow-river-2/