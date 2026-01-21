OPPO оголошує старт передзамовлення на серію Reno15

21 января 2026, 13:15

Компанія OPPO AED Україна розпочала передзамовлення на смартфони серії Reno15, до якої входять моделі Reno15 Pro 5G, Reno15 5G, Reno15 FS 5G та Reno15 F 5G.

Створена як універсальний креативний партнер, серія отримала 50 МП ультраширококутну селфі-камеру та інструменти на базі штучного інтелекту, що спрощують увесь процес створення контенту — від зйомки до редагування — часто лише в один дотик.

Окрім можливостей зйомки, серія Reno15 вражає витривалістю. Оснащені акумуляторами ємністю до 6500 мАг і підтримкою швидкої зарядки 80Вт SUPERVOOC, смартфони дозволяють створювати й споживати контент без перерв. ColorOS 16 з оновленим Trinity Engine забезпечує плавну та стабільну роботу. А сертифікація OPPO Fluency Protection до 6 років гарантує надійність пристрою впродовж тривалого часу.Спираючись на улюблений дизайн серії Reno14, серія Reno15 черпає натхнення з казкової краси полярного сяйва, створюючи унікальний візуальний досвід, який ніби оживає в руці. Корпус камери з дизайном “Зоряне кільце” (Dynamic Stellar Ring Design) доповнює це м'яким ефектом ореолу навколо об’єктива на задній панелі з цільного скульптурного скла.

Серія Reno15 пропонує різноманіття преміальних дисплеїв на будь-який смак. Reno15 Pro 5G отримав 6,32-дюймовий дисплей, зручний для використання однією рукою. Аерокосмічний алюмінієвий корпус додає відчуття преміальності та міцності. Моделі Reno15 5G, Reno15 FS 5G та Reno15 F 5G мають 6,59- та 6,57-дюймові 120 Гц екрани відповідно.

Завдяки захисту від води та пилу за стандартами IP66, IP68 та IP69 креатори можуть знімати в різних умовах — від випадкових бризок до складної погоди. Технологія Splash Touch забезпечує стабільну роботу екрана навіть мокрими руками.



Серія Reno15 створена, щоб легко фіксувати моменти життя, поєднуючи передове апаратне забезпечення, інтелектуальну обробку зображень і ШI-інструменти в одному пристрої. Портрети, селфі, складне контрове світло чи зйомка в темряві — усе це стає простішим навіть для тих, хто працює соло.

Головна інновація — 50 МП ультраширококутна селфі-камера з кутом огляду 100°, яка дозволяє легко вмістити в кадр велику компанію чи пейзаж без селфі-палиці та незручних ракурсів. Така перспектива додає глибини та динаміки зображенням, створюючи трендовий і захоплюючий вигляд. Для влогерів це можливість знімати свої емоції разом із навколишнім світом в одному кадрі — ідеально для тревел-щоденників і повсякденних історій.

Крім того, 50 МП телефото-портретна камера з перископічною оптикою (доступна в Reno15 Pro 5G та Reno15 5G) має фокусну відстань, близьку до класичного портретного стандарту 85 мм, а також підтримує 3,5-кратний оптичний зум і до 120-кратного цифрового телефотозуму. Це дозволяє користувачам легко знімати вражаючі портрети до пояса з красивим розмиттям фону, природною перспективою та зберігати високу деталізацію навіть під час зйомки віддалених об’єктів. А модель Reno15 Pro 5G оснащена потужною 200 МП основною камерою з надвисокою чіткістю для зйомки з максимальним запасом деталізації.

Серія також отримала ШІ Спалах для фотозйомки 2.0 (AI Flash Photography 2.0): подвійний спалах забезпечує м’якше та природніше освітлення, а фронтальний спалах додає приємного сяйва селфі навіть за слабкого освітлення.

Новий Reno Portrait Engine та алгоритм покращення тону шкіри працюють разом, підвищуючи загальну якість зображень і зберігаючи природну текстуру шкіри.



Функція ШІ Портретне Сяйво (AI Portrait Glow) виступає цифровим асистентом зі світла — аналізує кадри з недосконалим освітленням і застосовує витончені світлові ефекти для художнього покращення знімка.

Завдяки Popout-функції спогади буквально вистрибують з екрана — можна поєднувати кілька фото у багатошарові композиції, де головний об’єкт виходить за межі кадру. А функція ШІ Рухоме фото Попаут (AI Motion Photo Popout) дозволяє створювати динамічні колажі з анімованими портретами чи домашніми тваринами.

ШІ Вирізання зображень для Рухомих фото (AI Motion Photo Eraser) одним дотиком видаляє зайві об’єкти з усього відеокліпу, а ШІ Рухоме фото Slow-Mo (AI Motion Photo Slow-M) перетворює стандартні Рухомі фото на кінематографічні сцени за допомогою ШI-інтерполяції кадрів.



Серія OPPO Reno15 створена як повноцінний відеонабір для контент-креаторів, що спрощує зйомку та монтаж.

Ультрастабілізоване 4K HDR-відео забезпечує яскраві, реалістичні кольори та широкий динамічний діапазон, а просунута стабілізація гарантує плавне відео навіть при зйомці у русі.

Функція відео з двох камер (Dual-View Vide) дозволяє одночасно знімати на фронтальну та основну камери, фіксуючи реакції та події в одному кадрі. А функція плавного перемикання камер (Seamless Camera Switch) забезпечує миттєве перемикання між камерами під час запису без монтажних склеювань. Відеоредактор 2.0 (Video Editing 2.0) дозволяє швидко обробляти відео прямо в галереї.

Серія Reno15 демонструє високу продуктивність у щоденних задачах і мобільних іграх. ColorOS 16 з Luminous Rendering Engine забезпечує плавні анімації, а Trinity Engine оптимізує роботу чипсета та енергоспоживання.

Модель Pro працює на платформі MediaTek Dimensity 8450 з ШІ Ігровий Рушій 2.0 (AI HyperBoost 2.0), підтримуючи стабільні 120 fps у популярних іграх. Покращений запис геймплею (Game Capture) дозволяє зберігати яскраві моменти у форматі відео або 1080P Рухомі фото.

Мережеве з’єднання в серії Reno15 посилене завдяки ШІ Покращення мережі 3.0 (AI LinkBoost 3.0), а модель Pro отримала додаткову стабільність завдяки спеціальному чипу SignalBoost X1, який зменшує затримку в іграх до 84%. Крім того, серія Reno15 стирає межі між екосистемами. Функція O+ Connect забезпечує швидкий обмін файлами між пристроями OPPO та iOS/iPadOS. А підтримка дзеркалювання екрана й віддаленого керування ПК на macOS і Windows робить Reno15 центром цифрового робочого процесу.



Серія OPPO Reno15 отримала набір ШI-функцій, створених для підтримки користувачів на всьому творчому шляху: від фіксації ідей і впорядкування до виконання щоденних робочих завдань.

Функція ШІ Інтелектуальний простір (AI Mind Space) змінює підхід до керування інформацією. Вона активується простим свайпом трьома пальцями та працює як розумний хаб для миттєвого збереження й організації контенту з різних застосунків, зберігаючи всі ідеї в одному місці.

Серія також пропонує повноцінний ШI-набір для спрощення повсякденних задач, до якого входять ШІ Перекладач (AI Translate), ШІ Запис (AI Recording), ШІ Асистент для дзвінків (AI Call Assistant) та ШІ Стенографія (AI VoiceScribe). Усі ключові ШI-функції працюють на базі Private Computing Cloud від OPPO, що гарантує суворий захист персональних даних і водночас забезпечує персоналізовану допомогу, яка адаптується до потреб кожного користувача.

OPPO AED Україна оголошує старт передзамовлення на нову серію смартфонів OPPO Reno15. Передзамовлення триває по 25 січня 2026 року.

У межах періоду передзамовлення покупці зможуть придбати смартфони серії OPPO Reno15 за спеціальними цінами та отримати цінні подарунки залежно від обраної моделі:

● OPPO Reno15 Pro 12/512 ГБ— 39999 грн

У подарунок: планшет OPPO Pad SE (6/128 ГБ, LTE) та 6 місяців захисту дисплея.



● OPPO Reno15 8/512 ГБ— 29999 грн

У подарунок: планшет OPPO Pad SE (4/128 ГБ, Wi-Fi) та 6 місяців захисту дисплея.



● OPPO Reno15 FS 8/512 ГБ — 19999 грн

У подарунок: бездротові навушники OPPO Enco Air4 Pro та 6 місяців захисту дисплея.



● OPPO Reno15 F 8/256 ГБ — 17999 грн

У подарунок: бездротові навушники OPPO Enco Air4 та 6 місяців захисту дисплея.

Моделі доступні в кольорах Блакитне полярне сяйво (Aurora Blue), Біле полярне сяйво (Aurora White), Глибина Сутінків (Twilight Black) та Вечірній Шовк (Dusk Black).

Смартфони серії Reno15 можна передзамовити в Україні на сайтах та в магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», КТС, Епіцентр та інших.