OPPO оголосив про майбутню презентацію серії Reno12

14 июня 2024, 12:04

Європа стане першим міжнародним ринком, де будуть представлені нові продукти, включаючи Reno12 Pro та Reno12, а загальноєвропейський лонч запланований на 18 червня 2024 року.

Відрізняючись стильним дизайном, смартфони серії Reno від OPPO завжди оснащені камерою, яка дозволяє користувачам фіксувати незабутні моменти. На додаток до цих функцій, новітня серія Reno12 вперше представляєнабір провідних у галузі функцій генеративного штучного інтелекту, які відкривають нові можливості для творчості та продуктивності. Дві нові моделі є першими телефонами OPPO зі штучним інтелектом в Європі і представляють собою перший великий реліз в рамках зобов'язань OPPO щодо прискорення впровадження телефонів зі штучним інтелектом. Обидві моделі також відрізняються футуристичним дизайном Fluid Design, який створює приголомшливий новий вигляд, плавно поєднуючи естетичну привабливість з технологічними інноваціями.Деталі анонсованої Reno12 серії будуть оприлюднені 18 червня.