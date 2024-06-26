Полювання за спекотними знижками на гаджети OPPO

26 июня 2024, 12:15

OPPO AED Україна оголосила про літній розпродаж та спекотні ціни на безліч гаджетів з 24 червня по 7 липня.

Тепер в усіх торгових мережах, де офіційно представлені гаджети OPPO, можна зробити покупку за вигідними цінами.

Смартфон ОРРО Reno11F оснащений 6,7-дюймовим безрамковим AMOLED дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц та ультрачіткою потрійною камерою: 64 Мп надчіткою основною, надширокою 8 Мп, що охоплює 112º кут огляду для зйомки пейзажів та 32-мегапіксельної селфі-камерою.

ОРРО Reno11 F 5G працює на базі чіпсета MediaTek Dimensity 7050, який забезпечує впевнену багатозадачність, ігрову продуктивність та виконання складних завдань, як-от захоплення відео у форматі 4K. До 8 ГБ оперативної пам'яті доступні додаткові 8 ГБ за допомогою модуля розширення пам'яті.ОРРО Reno11 F 5G з витривалим акумулятором ємністю 5000 мАг впевнено протримає вас на зв'язку цілий день. А за допомогою зарядного пристрою SUPERVOOC Flash Charging потужністю 67 Вт смартфон може зарядитися до 30% всього за 10 хвилин, а до 100% - лише за 48 хвилин.

Звичайна ціна 17 999 грн. Спекотна ціна (24/06-07/07) 15 999 грн



Планшет OPPO Pad Neo працює на операційній системі Android 13 з оболонкою ColorOS 13.2. Особливістю нового OPPO Pad Neo є 11,4-дюймовий дисплей з частотою оновлення 90 Гц та із співвідношенням сторін 7:5, що забезпечує підвищений комфорт завдяки розширеній зоні огляду та більш універсальному співвідношенню сторін.

Надійний процесор MediaTek Helio G99, подвійна 8 МП фронтальна і основна камери, звукове середовище Omnibearing і можливості розширення пам'яті роблять OPPO Pad Neo універсальним варіантом на ринку планшетів.



Вражаюча роздільна здатність 2408 x 1720 з щільністю 260PPI, приголомшливе 96% колірне охоплення NTSC і пікова яскравість 400 ніт підняла чіткість і яскравість дисплея на абсолютно новий рівень в ОРРО Pad Neo. Екран Pad Neo також першим отримав сертифікати відповідності стандартам Circadian Friendly та Full Care Display 2.0 від TÜV Rheinland.

Живить OPPO Pad Neo SUPERVOOC 33 Вт і великий акумулятор ємністю 8 000 мАг, а великого об'єму пам'яті у 128 Гб вистачить для зберігання всіх важливих файлів та мультимедіа. До того ж, планшет має функцію розширення RAM до 16 ГБ за допомогою технології OPPO RAM Expansion.

Звичайна ціна ОРРО Pad Neo (6/128 Гб) WiFi 12999 грн. Спекотна ціна 9 999 грн (24/06-07/07).

Звичайна ціна ОРРО Pad Neo (8/128 Гб) LTE 14999 грн. Спекотна ціна 11 999 грн (24/06-07/07).



TWS навушники ОРРО Air3i вагою 3,7 г кожен, забезпечують неперевершений Hi-Fi звук завдяки композитному динамічному драйверу з титановим покриттям діаметром 13,4 мм. TWS навушники OPPO Enco Air3i мають найкраще серед конкурентів шумопоглинання зі штучним інтелектом. Подвійна передача даних через Bluetooth 5.3 з низькою затримкою забезпечує ще більш стабільне з'єднання та стійкість до перешкод. Тривалість роботи від одного заряду акумулятора - найкраща в індустрії: до 5,5 годин, а з зарядним кейсом - до 35 годин. OPPO Enco Air3i сумісні з пристроями на базі iOS та Android.

Звичайна ціна 1 999 грн. Спекотна ціна (24/06-07/07) 1 699 грн

OPPО AED Україна дарує спекотні знижки й на інші гаджети-бестселери:



Смартфон ОРРО Reno10 Pro: 18 888 грн замість 22 999 грн (24/06-07/07)

Планшет ОРРО Pad Air (4/64 ГБ): 6 999 грн замість 8 999 грн (24/06-07/07)

Планшет ОРРО Pad Air (4/128 ГБ): 7 999 грн замість 9 999 грн (24/06-07/07)

Бездротові навушники ОРРО Buds2 Pro:1 555 грн замість 2 499 грн (17/06-30/06)

Спекотні знижки від OPPO AED Україна діятимуть лише протягом двох тижнів. Це чудова нагода отримати ультрасучасний гаджет за приємною ціною. Шукайте акційні моделі ОРРО на сайтах та в магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, "Фокстрот", "Алло", Eldoradо, Епіцентр, Rozetka та інших.