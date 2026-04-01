OPPO пропонує суттєві знижки на свої гаджети до Великодня

1 апреля 2026, 21:52

Незабаром Великдень — час особливих моментів в родинному колі. Напередодні світлого свята Великодня OPPO AED Україна оголошує старт спеціальної пропозиції на свої найпопулярніші гаджети. Цього року ми вирішили: не варто витрачати час на пошуки кролика — краще приділити його вибору технологій, які надихають. Це ідеальна можливість оновити інструменти для роботи, творчості та спілкування за святковими цінами, щоб кожен важливий момент весни був зафіксований і прожитий на повну.



NEW! Сучасний смартфон ОРРО Reno15 (8/512 Гб) оснащений 6,59-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує плавну роботу інтерфейсу та комфорт під час перегляду контенту. Акумулятор на 6500 мАг підтримує швидку зарядку SUPERVOOC 80 Вт, тому смартфон легко витримує інтенсивний день без частих підзарядок.

Основна камера 50 Мп у поєднанні з інтелектуальними алгоритмами обробки фото та відео допомагає отримувати чіткі знімки за різних умов освітлення, а 50 МП ультраширококутна селфі-камера з кутом огляду 100° зручна для групових фото, влогів і створення контенту для соціальних мереж.

Смартфон працює на сучасній платформі з оптимізацією Trinity Engine та Luminous Rendering Engine у ColorOS 16, що забезпечує стабільну продуктивність, плавні анімації та комфортну багатозадачність у щоденному використанні.

New! OPPO Reno15 (8/512 Гб) звичайна ціна 29999 грн. Святкова ціна 26999 грн (30/03-12/04), а також OPPO Reno15FS (8/512 Гб) звичайна ціна 19999 грн. Святкова ціна 18888 грн (30/03-12/04), OPPO Reno15F (8/256 Гб) звичайна ціна 17999 грн. Святкова ціна 15999 грн (30/03-12/04).



Смартфон OPPO A6 Pro оснащений батареєю на 7000 мАг та захистом IP69, що гарантує стійкість до пилу, води та механічних впливів. AMOLED-дисплей 6,57" з ультратонкою рамкою із частотою 120 Гц забезпечує яскраве та плавне зображення, а система Trinity Engine разом із Luminous Rendering Engine у ColorOS 15 підтримує стабільну продуктивність навіть у багатозадачності.



Основна камера 50 Мп із підтримкою ШІ-обробки фото забезпечує деталізовані знімки у будь-яких умовах, а фронтальна камера 8 Мп підходить для якісних селфі та відеозвʼязку.

Корпус ОРРО A6 Pro має посилену середню рамку з алюмінієвого сплаву OPPO AM04, який захищає внутрішні компоненти від деформації, а дисплей має міцне скло AGC DT-Star D+ з покращеною стійкістю до подряпин і ударів.

WOW! OPPO A6 Pro (8/256 Гб) + спеціальна комплектація для України (надшвидкий зарядний пристрій 80Вт та фірмовий чохол) за 13999 грн + святковий подарунок навушники ОРРО Buds3 (30/03-12/04), а також OPPO A6s (8/256 Гб) + спеціальна комплектація для України (надшвидкий зарядний пристрій 80Вт та фірмовий чохол) за 11999 грн + святковий подарунок навушники ОРРО Buds3 (30/03-12/04).



Навушники OPPO Enco Air4 Pro - Навушники з активним шумопоглинанням до 49 дБ, сертифікованим TÜV Rheinland. Завдяки потрійному мікрофону зв’язок стабільний навіть при вітрі до 20 км/год. Оснащені динаміками 12,4 мм і підтримкою LHDC 5.0 (Hi-Res Audio). Працюють до 44 годин із кейсом, мають IP55 захист і затримку 47 мс — ідеально для ігор. Підтримують одночасне підключення до двох пристроїв (Android, iOS, Windows).

OPPO Enco Air4 Pro звичайна ціна 3999 грн. Святкова ціна 3499 грн (30/03-12/04), а також OPPO Enco Air4 звичайна ціна 3499 грн. Святкова ціна 2499 грн (30/03-12/04).

Навушники OPPO Enco Buds3 Pro з автономністю до 54 годин і швидкою зарядкою: 10 хвилин — 4 години прослуховування. Акумулятор зберігає до 80% ємності після 1000 циклів заряджання, що підтверджено сертифікацією TÜV Rheinland. Навушники оснащені 12,4-мм динаміком із титановим покриттям, підтримують еквалайзер Enco Master та Bluetooth 5.4 із затримкою 47 мс. Захист IP55 дозволяє використовувати їх під час тренувань, а подвійне підключення й Google Fast Pair забезпечують зручну взаємодію з різними пристроями. Вага одного навушника — лише 4,3 г.

ОРРО Buds3 Pro звичайна ціна 2222 грн. Святкова ціна 1555 грн (23/03-12/04), а також ОРРО Buds3 звичайна ціна 2399 грн. Святкова ціна 1555 грн (16/03-12/04).

Не знайшли в переліку потрібний гаджет? Не біда, адже в у святковому розпродажі приймають участь багато інших хітів, як-от:● WOW! Смартфон A5 Pro (8/128 Гб) + спеціальна комплектація для України (надшвидкий зарядний пристрій 45Вт та фірмовий чохол) за 8499 грн + святковий подарунок навушники ОРРО Buds3 (30/03-12/04).● NEW! Смартфон A6k (4/256 Гб) + спеціальна комплектація для України (надшвидкий зарядний пристрій та фірмовий чохол) за 7999 грн замість 8999 грн (16/03-05/04)● Смартфон ОРРО A5 (6/128 Гб) за 6499 грн замість 7499 грн + спеціальна комплектація для України (надшвидкий зарядний пристрій та фірмовий чохол) (30/03-12/04)● Планшет Pad SE LTE (6/128 Гб) 9499 грн замість 11111 грн (30/03-12/04)Не чекайте, поки великодній кролик принесе подарунки, обирайте і дивуйте самі. Шукайте нноваційні гаджети ОРРО за святковими цінами на сайті oppoua.com та в мережах магазинів-партнерів: Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», Епіцентр, Rozetka, КТС тощо.