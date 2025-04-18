Великодній розпродаж від OPPO AED Україна

18 апреля 2025, 11:15

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OPPO Reno12 отримав 6,7-дюймовий OLED-дисплей із частотою 120 Гц, який передає понад мільярд кольорів і захищає очі від шкідливого синього світла. Вперше в світі використовується скло Corning Gorilla Glass 7i, що забезпечує виняткову міцність, а стандарт IP65 гарантує захист від пилу та води.

Потужна мобільна платформа MediaTek Dimensity 7300-Energy у поєднанні з технологією RAM-Vita забезпечує швидку роботу пристрою та утримує додатки у фоні до 72 годин. Крім того, функція розширення оперативної пам'яті OPPO може бути використана для перетворення до 12 ГБ пам'яті у тимчасову оперативну пам'ять.

Смартфон підтримує 80Вт швидку зарядку OPPO SUPERVOOC TM Flash Charge, яка наповнить 5000 мАг акумулятор до 49% лише за 18 хвилин, а до 100% – за 46 хвилин.

Камери Reno12 розширюють можливості мобільної фотографії: 50 Мп основний модуль із сенсором Sony LYT-600 та OIS, 32 Мп селфі-камера, а також ультраширококутний і макрооб'єктиви забезпечують ідеальні кадри в будь-яких умовах.

ОРРО Reno12 (12/256 Гб) звичайна ціна 19 999 грн. Акційна ціна (14/04-27/04) 16 999 грн



OPPO Reno12 F оснащений дизайном Cosmos Ring із підсвічуванням Halo Light, яке працює як система сповіщень і синхронізується з музикою. Завдяки захисту All-Round Armour, міцному склу та корпусу, смартфон отримав сертифікацію IP64 і 5-зірковий рейтинг SGS за надійність.

Основна камера 50 Мп доповнена 8 Мп надширококутною та 32 Мп фронтальною з функціями ШІ Вирізання зображень (AI Eraser) і ШІ Інтелектуальне матування зображень 2.0 (AI Smart Image Matting 2.0) для видалення об'єктів і покращення портретів. Режим Pro Portrait створює ефект боке, забезпечуючи деталізацію та природну ретуш.

Процесор Qualcomm Snapdragon 685 4G, 8 ГБ оперативної пам’яті (з можливістю розширення до +8 ГБ) і до 512 ГБ сховища забезпечують плавну роботу. Батарея 5000 мАг та швидка зарядка 45 Вт SUPERVOOC дозволяють працювати до 1,85 днів і заряджатися за 75 хвилин.

ОРРО Reno12F 4G (8/256 Гб) звичайна ціна 14 499 грн. Акційна ціна (14/04-27/04) 9 999 грн

ОРРО Reno12F 4G (8/512 Гб) звичайна ціна 14 999 грн. Акційна ціна (14/04-27/04) 11 999 грн

ОРРО Reno12FS 5G (12/512 Гб) звичайна ціна 17 999 грн. Акційна ціна (14/04-27/04) 14 999 грн



OPPO Pad Neo – це універсальний планшет із 11,4-дюймовим дисплеєм (90 Гц) та співвідношенням сторін 7:5, що забезпечує зручність перегляду та роботи. Завдяки роздільній здатності 2408 × 1720, 96% охопленню NTSC і піковій яскравості 400 ніт, екран передає чітке та насичене зображення. Він першим отримав сертифікацію TÜV Rheinland Circadian Friendly і Full Care Display 2.0.

Пристрій працює на Android 13 із ColorOS 13.2 та оснащений процесором MediaTek Helio G99. Подвійні 8 Мп камери, якісний звук Omnibearing і підтримка розширення пам’яті роблять його відмінним вибором для роботи та розваг.

Планшет має великий акумулятор на 8000 мАг із швидкою зарядкою SUPERVOOC 33 Вт, а 128 ГБ вбудованої пам’яті можна доповнити розширенням ОЗП до 16 ГБ завдяки OPPO RAM Expansion.

ОРРО Pad Neo (8/128 Гб) LTE звичайна ціна 13 999 грн. Акційна ціна (14/04-27/04) 11 999 грн

ОРРО Pad Neo (6/128 Гб) WiFi звичайна ціна 11 999 грн.Акційна ціна (14/04-27/04) 9 999 грн

Додатково: придбай фірмовий чохол на обраний планшет OPPO Pad Neo.

TWS навушники OPPO Enco Air4 мають активне шумопоглинання до 32 дБ, функцію Dual-Mic AI Clear Call із двома мікрофонами та штучним інтелектом для чітких дзвінків, а також режим прозорості, який дозволяє чути оточення, не знімаючи навушників. Великі 12,4-мм динаміки з титанізованою діафрагмою забезпечують насичені баси, чіткі високі частоти й реалістичний просторовий звук завдяки технології OPPO Alive Audio. Налаштувати звук під свій смак можна через еквалайзер у додатку HeyMelody.

Навушники підтримують до 43 годин роботи з зарядним кейсом, мають швидку зарядку (10 хвилин — до 11 годин прослуховування) та надстабільне з’єднання через Bluetooth 5.4 із низькою затримкою. Легка вага (4,2 грама) та зручна форма забезпечують комфорт навіть при тривалому носінні. Сертифікат TÜV Rheinland підтверджує довговічність батареї, а захист IP55 робить навушники надійними в умовах дощу, пилу чи інтенсивних тренувань.

OPPO Enco Air4 звичайна ціна 3 499 грн. Акційна ціна (14/04-27/04) 2 499 грн

Модель OPPO Enco Air4 Pro коштуватиме 3 499 грн замість 3 999 грн (07/04-27/04)

Смарт годинник OPPO Watch X працює на Wear OS 4 та оснащений двоядерною архітектурою, що забезпечує до 100 годин автономної роботи або 12 днів у режимі енергозбереження. Великий акумулятор на 500 мАг підтримує швидку зарядку Watch VOOC TM, дозволяючи повністю зарядити пристрій за 60 хвилин. Завдяки Google Play та інтеграції з Google Assistant, Maps і Wallet, годинник пропонує зручні функції для щоденного використання.

Пристрій оснащений двочастотним GPS, що підвищує точність позиціонування під час тренувань на відкритому повітрі. Він автоматично розпізнає види спорту, а для бігунів доступна функція аналізу бігової пози. Унікальний режим для бадмінтону допомагає оцінити ефективність гри за п’ятьма ключовими параметрами.

OPPO Watch X відстежує сон, рівень кисню в крові, серцевий ритм та рівень стресу завдяки вдосконаленим датчикам. Дані синхронізуються з додатком OPPO OHealth і підтримують Health Connect на Android. Пристрій відповідає стандарту MIL-STD-810H, має захист IP68 та водонепроникність 5ATM, що робить його надійним компаньйоном у будь-яких умовах.

OPPO Watch X звичайна ціна 15 999 грн. Акційна ціна (14/04-27/04) 12 999 грн

Також у акції приймають участь й багато інших моделей гаджетів ОРРО, як-от:

● Смартфон OPPO A3 6/256 коштуватиме 7 499 грн замість 7 999 грн, (07/04-27/04).

● Смартфон OPPO A3 6/128 коштуватиме 6 499 грн замість 7 499 грн, (07/04-27/04).

● Смартфон OPPO A3x 4/128 коштуватиме 4 999 грн замість 5 999 грн, (07/04-27/04).

● TWS навушники ОРРО Buds2 коштуватимуть 999 грн замість 1 999 грн, (07/04-27/04).

Великодні знижки на гаджети ОРРО діятимуть на сайтах і в магазинах наших партнерів:oppoua.com, Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», КТС, Епіцентр, Rozetka та інших.