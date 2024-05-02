Весняні знижки на найпопулярніші гаджети та новинки від OPPO до Великодня

2 мая 2024, 13:15

OPPО AED Україна підготувала найкращі весняні знижки на свої найпопулярніші гаджети до Великодня.

Завітайте до магазинів наших партнерів, щоб обрати найкращий великодній подарунок для найближчих. Вашим рідним та близьким буде приємно відчути турботу й отримати подарунок в цей день.



Новинка, надсучасний смартфон ОРРО Reno11F оснащений 6,7-дюймовим безрамковим AMOLED дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц також можна придбати зі знижкою. Завдяки режиму ультрагучності, ОРРО Reno11 F 5G забезпечує 300% гучності динаміка. Смартфон оснащений ультрачіткою потрійною камерою: 64 Мп надчіткою основною, надширокою 8 Мп, що охоплює 112º кут огляду для зйомки пейзажів та 32-мегапіксельної селфі-камерою.

ОРРО Reno11 F 5G працює на базі чіпсета MediaTek Dimensity 7050, який забезпечує впевнену багатозадачність, ігрову продуктивність та виконання складних завдань, як-от захоплення відео у форматі 4K. До 8 ГБ оперативної пам'яті доступні додаткові 8 ГБ за допомогою модуля розширення пам'яті.

ОРРО Reno11 F 5G з витривалим акумулятором ємністю 5000 мАг впевнено протримає вас на зв'язку цілий день. А завдяки вдосконаленій технології акумулятора ви можете розраховувати на вражаючу тривалість його роботи навіть після чотирьох років щоденного використання. За допомогою зарядного пристрою SUPERVOOC Flash Charging потужністю 67 Вт ОРРО Reno11 F 5G може зарядитися до 30% всього за 10 хвилин, а до 100% - лише за 48 хвилин.

Звичайна ціна 17 999 грн. Акційна ціна (29/04-12/05) 16 999 грн + оригінальний чохол та 4 роки гарантії на акумулятор у подарунок + спеціальна комплектація для України.



Смартфон OPPO A58 (8/128Гб) має чудовий 6,72-дюймовий FHD+ Sunlight дисплей та оновлені подвійні стереодинаміки. Також гаджет може похвалитися потужною 33 Вт SUPERVOOC зарядкою та великим 5000 мАг акумулятором. Оснащений 50 Мп камерою зі штучним інтелектом, смартфон дозволяє користувачам робити кришталево чисті знімки з високою роздільною здатністю. А технологія розширення оперативної пам'яті OPPO RAM Expansion дозволяє збільшити обсяг доступної оперативної пам'яті, додавши ще 8 ГБ, забезпечуючи додатковий рівень плавності роботи для щоденного використання.

Звичайна ціна 7 499 грн. Акційна ціна (29/04-12/05) 6 499 грн

TWS навушники OPPO Enco Buds2 Pro оснащені 12,4-мм драйверами надвеликого розміру, а титанована вібраційна діафрагма забезпечує поліпшену жорсткість і кращу віддачу. Чудове поєднання двох мікрофонів і алгоритмів шумозаглушення зі штучним інтелектом, що також сприяє оптимальному прослуховуванню. А завдяки Bluetooth 5.3 насолоджуйтеся синхронізованим відтворенням із низькою затримкою 94 мс, що ідеально підходить для ігор та перегляду фільмів.

З Enco Buds2 Pro ви можете прослуховувати музику до 8 годин на одному заряді або розмовляти до 4 годин. Додайте до цього потужний зарядний кейс, і час автономної роботи Enco Buds2 Pro збільшиться до 38 годин відтворення музики та 20 годин у режимі розмови. Enco Buds2 Pro мають захист від пилу та води за стандартом IP55.

Звичайна ціна 2 499 грн. Акційна ціна (22/04-05/05) 1 799 грн



Планшет OPPO Pad Air (4/128 ГБ) працює на базі мобільної платформи Qualcomm Snapdragon 680. OPPO Pad Air оснащений 10,36-дюймовим 2K HD дисплеєм, який пройшов сертифікацію TÜV Rheinland та ефективно знижує втому очей. Крім того, OPPO Pad Air оснащений чотирма надвеликими динаміками та підтримує Dolby Atmos, забезпечуючи високоякісне та чисте звучання для захоплюючого прослуховування. Планшет має потужний акумулятор ємністю 7100 мАг та працює під керуванням ColorOS for Pad, що підтримує інтелектуальні сенсорні взаємодії.

Користувачі можуть легко збільшити об’єм оперативної пам’яті OPPO Pad Air до 7 Гб, використовуючи технологію OPPO RAM Expansion та запозичивши до 3 ГБ невикористаної ПЗУ.

Звичайна ціна 9 999 грн. Акційна ціна (29/04-12/05) 7 999 грн

Також у акції приймають участь й багато інших моделей гаджетів ОРРО, як-от:

● Смартфон ОРРО Reno10 Pro коштуватиме 19999 грн замість 22999 грн (15/04-12/05)

● Смартфон ОРРО Reno10 коштуватиме 15999 грн замість 19999 грн (08/04-12/05)

● Смартфон ОРРО A38 (Gold) коштуватиме 5555 грн замість 6999 грн (29/04-12/05)

також до цих моделей смартфонів в подарунок кожен покупець отримає фірмовий чохол ОРРО.

● Смартфон ОРРО A17k коштуватиме 3499 грн замість 4555 грн (29/04-19/05)

● TWS навушники ОРРО Air3i коштуватимуть 1699 грн замість 1 999 грн (29/04-12/05)

Весняні знижки на гаджети ОРРО діятимуть на сайтах та в магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, "Фокстрот", "Алло", Епіцентр, Rozetka, КТС та інших. Поспішайте привітати найдорожчих людей найкрутішими гаджетами!