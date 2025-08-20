OPPO пропонує суттєві знижки на свої гаджети під новий навчальний рік

20 августа 2025, 15:45

Напередодні нового навчального року OPPO AED Україна підготувала для школярів, студентів та всіх, хто прагне бути на хвилі технологій, спеціальні пропозиції на популярні гаджети бренду.



Лише у період акції “Back to School” на смартфони, планшети, бездротові навушники та інші пристрої діятимуть особливі знижки, щоб новий навчальний сезон почався з оновленими можливостями та стильними помічниками для навчання й відпочинку.

OPPO Reno13 5G має 6,7-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K, частотою 120 Гц і співвідношенням екрану до корпусу 93,4%. Завдяки захисту IP69 смартфон витримує занурення у воду на глибину до 2 м, підтримує підводну зйомку без чохла та має окремий режим підводної камери.

Основна камера — 50 Мп, селфі — 50 Мп, відео 4K з обох боків. AI-інструменти — Clarity Enhancer, Unblur, Reflection Remover — допомагають покращити фото, а функція AI Motion оживляє зображення.

Смартфон працює на 4-нм процесорі MediaTek Dimensity 8350, має ефективну систему охолодження та ігрову оптимізацію AI HyperBoost. Акумулятор 5600 мАг підтримує зарядку SUPERVOOC 80 Вт і зберігає 80% ємності навіть через 5 років.

ОРРО Reno13 5G (12/256ГБ) звичайна ціна 24999 грн. Акційна ціна 19999 грн (18/08-07/09).

ОРРО Reno13FS (12/512ГБ) звичайна ціна 19999 грн. Акційна ціна 16999 грн (18/08-07/09).

ОРРО Reno13F 4G (8/512 Гб) звичайна ціна 14999 грн. Акційна ціна 12999 грн (11/08-31/08).



OPPO A5 Pro має 6,67-дюймовий LCD-дисплей з частотою 120 Гц і піковою яскравістю 1000 ніт. Завдяки захисту IP69, IP68 та IP66, смартфон витримує занурення у воду, високий тиск і пил, а також має сертифікат ударостійкості та скло Gorilla Glass 7i.

Смартфон працює на процесорі MediaTek Dimensity 6300, має 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Акумулятор 5800 мАг підтримує швидку зарядку 45 Вт: 30% за 19 хвилин.

Смартфон оснащено основною камерою на 50 Мп, а також фронтальною на 8 Мп. Є режими зйомки під водою, ШI-ретуш, усунення відблисків і розмиття. Завдяки стереодинамікам і Ultra Volume Mode гучність збільшується до 300%.

OPPO A5 Pro підтримує режим роботи в рукавичках, ігрову оптимізацію GameBoost та тримає продуктивність до 4 років завдяки системі Trinity Engine.

ОРРО A5 Pro (8/256 ГБ) звичайна ціна 9299 грн. Акційна ціна 7999 грн (11/08-31/08).

ОРРО A5 Pro (8/128 ГБ) звичайна ціна 8499 грн. Акційна ціна 7599 грн (11/08-31/08).

ОРРО A5 Pro 5G (8/256 ГБ) звичайна ціна 9999 грн. Акційна ціна 8999 грн (18/08-07/09).



OPPO A5x — витривалий смартфон із батареєю на 6000 мАг, який зберігає до 80% ємності навіть через 5 років. Пристрій захищений від пилу та вологи за стандартом IP65 і відповідає військовим стандартам ударостійкості.

Смартфон має 6,72-дюймовий дисплей із яскравістю до 1000 ніт, потужний чип Snapdragon 6s Gen1 і працює на ColorOS 15 з підтримкою Google Gemini. OPPO A5x оснащений основною камерою 32 Мп із автофокусом, фронтальною камерою 5 Мп та підтримує ШІ-функції обробки фото. Зарядка SUPERVOOC 45 Вт відновлює 30% батареї за 21 хвилину.

Серед інших переваг — ударостійкий корпус, ІЧ-порт для керування побутовою технікою, режим гучності до 300% і до 8 ГБ додаткової віртуальної памʼяті.

ОРРО A5x (4/128 ГБ) звичайна ціна 6499 грн. Акційна ціна 5555 грн (18/08-07/09).

ОРРО A5 (6/128 ГБ) звичайна ціна 7499 грн. Акційна ціна 6499 грн (18/08-07/09).

ОРРО A5 (8/256 ГБ) звичайна ціна 8499 грн. Акційна ціна 7499 грн (18/08-07/09).





OPPO Watch X - Смартгодинник на Wear OS 4 із двоядерною архітектурою, має сапфірове скло та працює до 100 годин або 12 днів у екорежимі. Має GPS із подвійною частотою, автоматично розпізнає тренування, підтримує аналіз бігу та бадмінтону. Відстежує сон, пульс, стрес і SpO₂, синхронізується з OPPO OHealth і Health Connect.

Захищений за стандартами MIL-STD-810H, IP68 і 5ATM, підтримує швидку зарядку (повна за 60 хв). Інтегрований із Google Play, Assistant, Maps і Wallet.

OPPO Watch X звичайна ціна 15999 грн. Акційна ціна 9999 грн (18/08-07/09).



OPPO Pad Neo - Універсальний планшет із 11,4" екраном 90 Гц (7:5), чітким зображенням (2408×1720) і сертифікацією TÜV Rheinland. Працює на Android 13 з процесором Helio G99. Має подвійні 8 Мп камери, якісний стереозвук та можливість розширення ОЗП до 16 ГБ. Акумулятор 8000 мАг підтримує швидку зарядку 33 Вт, що робить планшет зручним для роботи та розваг.

ОРРО Pad Neo (8/128 Гб) LTE звичайна ціна 13999 грн. Акційна ціна 11111 грн (18/08-07/09).



OPPO Enco Air4 Pro - Навушники з активним шумопоглинанням до 49 дБ, сертифікованим TÜV Rheinland. Завдяки потрійному мікрофону зв’язок стабільний навіть при вітрі до 20 км/год. Оснащені динаміками 12,4 мм і підтримкою LHDC 5.0 (Hi-Res Audio).

Працюють до 44 годин із кейсом, мають IP55 захист і затримку 47 мс — ідеально для ігор. Підтримують одночасне підключення до двох пристроїв (Android, iOS, Windows).

OPPO Enco Air4 Pro звичайна ціна 3999 грн. Акційна ціна 2999 грн (18/08-07/09).

OPPO Enco Air4 звичайна ціна 3499 грн. Акційна ціна 2499 грн (11/08-31/08).

До переліку акційних моделей компанія також додала:

● Смартфон Reno12F (8/526Гб) за 9999 грн, замість 14499 грн (11/08-31/08)

● Смартфон Reno12F 5G (8/256Гб) за 9999 грн, замість 14999 грн (11/08-31/08)

● Смартфон A3 (6/256Гб) за 4499 грн, замість 5999 грн (11/08-31/08)

● Смартфон A3 (6/128Гб) за 5999 грн, замість 7999 грн (11/08-31/08)

● Смартфон A3x (4/128Гб) за 6999 грн, замість 8499 грн (11/08-31/08)

● Планшет Pad SE (4/128Гб) WiFi за 8499 грн, замість 9999 грн (11/08-31/08)

● Планшет Pad SE (6/128Гб) LTE за 9999 грн, замість 11111 грн (11/08-31/08)

● НОВИНКА! Навушники Buds3 за 1777 грн, замість 2399 грн (18/08-07/090

● НОВИНКА! Навушники Buds3 Pro за 1555 грн, замість 2222 грн (18/08-07/09)

Встигніть скористатися нагодою зробити свій навчальний рік яскравішим і продуктивнішим! Шукайте акційні пропозиції на сайтах і в магазинах наших партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», Епіцентр, Rozetka, КТС та інших.