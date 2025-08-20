ГлавнаяНовости
20 августа 2025, 15:45

OPPO пропонує суттєві знижки на свої гаджети під новий навчальний рік

Напередодні нового навчального року OPPO AED Україна підготувала для школярів, студентів та всіх, хто прагне бути на хвилі технологій, спеціальні пропозиції на популярні гаджети бренду. 

Лише у період акції “Back to School” на смартфони, планшети, бездротові навушники та інші пристрої діятимуть особливі знижки, щоб новий навчальний сезон почався з оновленими можливостями та стильними помічниками для навчання й відпочинку.

OPPO Reno13 5G має 6,7-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K, частотою 120 Гц і співвідношенням екрану до корпусу 93,4%. Завдяки захисту IP69 смартфон витримує занурення у воду на глибину до 2 м, підтримує підводну зйомку без чохла та має окремий режим підводної камери.
Основна камера — 50 Мп, селфі — 50 Мп, відео 4K з обох боків. AI-інструменти — Clarity Enhancer, Unblur, Reflection Remover — допомагають покращити фото, а функція AI Motion оживляє зображення.

Смартфон працює на 4-нм процесорі MediaTek Dimensity 8350, має ефективну систему охолодження та ігрову оптимізацію AI HyperBoost. Акумулятор 5600 мАг підтримує зарядку SUPERVOOC 80 Вт і зберігає 80% ємності навіть через 5 років.

ОРРО Reno13 5G (12/256ГБ) звичайна ціна 24999 грн. Акційна ціна 19999 грн  (18/08-07/09).
ОРРО Reno13FS (12/512ГБ) звичайна ціна 19999 грн. Акційна ціна 16999 грн  (18/08-07/09).
ОРРО Reno13F 4G (8/512 Гб) звичайна ціна 14999 грн. Акційна ціна 12999 грн  (11/08-31/08).
 
OPPO A5 Pro має 6,67-дюймовий LCD-дисплей з частотою 120 Гц і піковою яскравістю 1000 ніт. Завдяки захисту IP69, IP68 та IP66, смартфон витримує занурення у воду, високий тиск і пил, а також має сертифікат ударостійкості та скло Gorilla Glass 7i.

Смартфон працює на процесорі MediaTek Dimensity 6300, має 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Акумулятор 5800 мАг підтримує швидку зарядку 45 Вт: 30% за 19 хвилин.

Смартфон оснащено основною камерою на 50 Мп, а також фронтальною на 8 Мп. Є режими зйомки під водою, ШI-ретуш, усунення відблисків і розмиття. Завдяки стереодинамікам і Ultra Volume Mode гучність збільшується до 300%.

OPPO A5 Pro підтримує режим роботи в рукавичках, ігрову оптимізацію GameBoost та тримає продуктивність до 4 років завдяки системі Trinity Engine.

ОРРО A5 Pro (8/256 ГБ)  звичайна ціна 9299 грн. Акційна ціна 7999 грн (11/08-31/08).
ОРРО A5 Pro (8/128 ГБ)  звичайна ціна 8499 грн. Акційна ціна 7599 грн (11/08-31/08).
ОРРО A5 Pro 5G (8/256 ГБ)  звичайна ціна 9999 грн. Акційна ціна 8999 грн (18/08-07/09).
 
OPPO A5x — витривалий смартфон із батареєю на 6000 мАг, який зберігає до 80% ємності навіть через 5 років. Пристрій захищений від пилу та вологи за стандартом IP65 і відповідає військовим стандартам ударостійкості.

Смартфон має 6,72-дюймовий дисплей із яскравістю до 1000 ніт, потужний чип Snapdragon 6s Gen1 і працює на ColorOS 15 з підтримкою Google Gemini. OPPO A5x оснащений основною камерою 32 Мп із автофокусом, фронтальною камерою 5 Мп та підтримує ШІ-функції обробки фото. Зарядка SUPERVOOC 45 Вт відновлює 30% батареї за 21 хвилину.

Серед інших переваг — ударостійкий корпус, ІЧ-порт для керування побутовою технікою, режим гучності до 300% і до 8 ГБ додаткової віртуальної памʼяті.
ОРРО A5x (4/128 ГБ)  звичайна ціна 6499 грн. Акційна ціна 5555 грн (18/08-07/09).
ОРРО A5 (6/128 ГБ)  звичайна ціна 7499 грн. Акційна ціна 6499 грн (18/08-07/09).
ОРРО A5 (8/256 ГБ)  звичайна ціна 8499 грн. Акційна ціна 7499 грн (18/08-07/09).

 
OPPO Watch X - Смартгодинник на Wear OS 4 із двоядерною архітектурою, має сапфірове скло та працює до 100 годин або 12 днів у екорежимі. Має GPS із подвійною частотою, автоматично розпізнає тренування, підтримує аналіз бігу та бадмінтону. Відстежує сон, пульс, стрес і SpO₂, синхронізується з OPPO OHealth і Health Connect.

Захищений за стандартами MIL-STD-810H, IP68 і 5ATM, підтримує швидку зарядку (повна за 60 хв). Інтегрований із Google Play, Assistant, Maps і Wallet.
OPPO Watch X звичайна ціна 15999 грн.  Акційна ціна 9999 грн (18/08-07/09).

OPPO Pad Neo - Універсальний планшет із 11,4" екраном 90 Гц (7:5), чітким зображенням (2408×1720) і сертифікацією TÜV Rheinland. Працює на Android 13 з процесором Helio G99. Має подвійні 8 Мп камери, якісний стереозвук та можливість розширення ОЗП до 16 ГБ. Акумулятор 8000 мАг підтримує швидку зарядку 33 Вт, що робить планшет зручним для роботи та розваг.

ОРРО Pad Neo (8/128 Гб) LTE звичайна ціна 13999 грн. Акційна ціна 11111 грн (18/08-07/09).


OPPO Enco Air4 Pro - Навушники з активним шумопоглинанням до 49 дБ, сертифікованим TÜV Rheinland. Завдяки потрійному мікрофону зв’язок стабільний навіть при вітрі до 20 км/год. Оснащені динаміками 12,4 мм і підтримкою LHDC 5.0 (Hi-Res Audio).

Працюють до 44 годин із кейсом, мають IP55 захист і затримку 47 мс — ідеально для ігор. Підтримують одночасне підключення до двох пристроїв (Android, iOS, Windows).

OPPO Enco Air4 Pro звичайна ціна 3999 грн.  Акційна ціна 2999 грн (18/08-07/09).

OPPO Enco Air4 звичайна ціна 3499 грн.  Акційна ціна 2499 грн (11/08-31/08).

До переліку акційних  моделей компанія також додала:

●    Смартфон Reno12F (8/526Гб) за 9999 грн, замість 14499 грн (11/08-31/08)
●    Смартфон Reno12F 5G (8/256Гб) за 9999 грн, замість 14999 грн (11/08-31/08)
●    Смартфон A3 (6/256Гб) за 4499 грн, замість 5999 грн (11/08-31/08)
●    Смартфон A3 (6/128Гб) за 5999 грн, замість 7999 грн (11/08-31/08)
●    Смартфон A3x (4/128Гб) за 6999 грн, замість 8499 грн (11/08-31/08)
●    Планшет Pad SE (4/128Гб) WiFi  за 8499 грн, замість 9999 грн (11/08-31/08)
●    Планшет Pad SE (6/128Гб) LTE за 9999 грн, замість 11111 грн (11/08-31/08)
●    НОВИНКА! Навушники Buds3 за 1777 грн, замість 2399 грн (18/08-07/090
●    НОВИНКА! Навушники Buds3 Pro за 1555 грн, замість 2222 грн (18/08-07/09)

Встигніть скористатися нагодою зробити свій навчальний рік яскравішим і продуктивнішим! Шукайте акційні пропозиції на сайтах і в магазинах наших партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», Епіцентр, Rozetka, КТС та інших.


Оцените новость:
  • 0 оценок