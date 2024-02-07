Love Season - знижки на гаджети OPPO до Дня Закоханих

7 февраля 2024, 10:02

День Святого Валентина – особливе свято, сповнене кохання та турботи.

Подарунки відіграють ключову роль у висловленні наших почуттів, і що може бути краще, ніж здивувати свою другу половинку чимось особливим та корисним. Проте, для багатьох вибір подарунка є непростим завданням.

Тому ОРРО AED Україна зібрала моделі-бестселери з різних категорій своїх гаджетів і оголосила знижки. Головне – не відкладайте покупку на останній момент.



Смартфон ОРРО Reno8 Т (8/128 ГБ) - це перший смартфон Reno серії, що працює на надпотужному 6-нанометровом процесорі Mediatek Helio G99 та який може похизуватись 100 Мп портретною камерою у парі з 32 Мп селфі-камерою та 2 Мп мікролінзою з 20- або 40-кратним збільшенням.

Лабораторії OPPO спеціально протестували ОРРО Reno8 T на 48 місяців захисту продуктивності, щоб забезпечити безперебійну роботу навіть після чотирьох років використання, а пило- та водонепроникна конструкція OPPO Reno8 T має клас захисту IP54, що означає, що ваш смартфон захищений від попадання пилу та інших частинок всередину.

Завдяки акумулятору високої місткості на 5000 мАг та 33Вт SUPERVOOC технології заряджання, ОРРО Reno8 T може зарядитись до 100% за 67 хвилин. Що стосується зберігання даних, смартфон має функцію розширення RAM до 16 ГБ (8+8) ГБ за допомогою технології OPPO RAM Expansion.

11 999 грн -на платформі MediaTek Helio G85 з 33Вт SUPERVOOC швидкою зарядкою і 5000 мАг потужним акумулятором. Пристрій може похвалитися 50 Мп камерою зі штучним інтелектом, приголомшливим дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц і режимом надгучності, що ідеально поєднуються для забезпечення виняткового користувацького досвіду для повсякденного використання та розваг.

Пристрій має 6,56-дюймовий HD+ дисплей із частотою оновлення 90 Гц і колірною гамою 96% DCI-P3, який може досягати 720 ніт яскравості в режимі високої яскравості.

OPPO A38 оснащений 4Гб RAM+128Гб ROM та технологією розширення пам'яті, яка дозволяє конвертувати вільний простір ПЗУ в 4 Гб оперативної пам'яті.

OPPO A38 також пропонує користувачам режим підвищеної гучності, програмну функцію, яка допомагає посилити гучність динаміка на 300%.



Звичайна ціна 6 999 грн — Акційна ціна 5 555 грн (29/01-18/02).

TWS навушники OPPO Enco Buds2 захищені за стандартом IPX4 та підтримують функцію шумозаглушенння під час дзвінків, що дозволить спілкуватися у громадському транспорті, центрі міста, інших шумних місцях. Працюють OPPO Enco Buds2 за допомогою версії Bluetooth 5.2. Це забезпечує стабільність передачі даних. Крім того навушники мають спеціальний ігровий режим, який дозволяє занурюватися у віртуальні розваги з мінімальною затримкою звуку та сенсорне керування для максимальної зручності користувачів.

1 999 грн —працює на базі мобільної платформи Qualcomm Snapdragon 680. OPPO Pad Air оснащений 10,36-дюймовим 2K HD дисплеєм, який пройшов сертифікацію TÜV Rheinland та ефективно знижує втому очей. Крім того, OPPO Pad Air оснащений чотирма надвеликими динаміками та підтримує Dolby Atmos, забезпечуючи високоякісне та чисте звучання для захоплюючого прослуховування. Планшет має потужний акумулятор ємністю 7100 мАг та працює під керуванням ColorOS for Pad, що підтримує інтелектуальні сенсорні взаємодії.

Користувачі можуть легко збільшити об’єм оперативної пам’яті OPPO Pad Air до 7 Гб, використовуючи технологію OPPO RAM Expansion та запозичивши до 3 ГБ невикористаної ПЗУ.

Витончений і водночас інноваційний планшет, дизайн якого натхненний красою дюн на заході сонця. Верхня частина задньої панелі поєднує 3D-текстуру з покриттям OPPO Glow та гравіюванням, що забезпечує краще розташування у руці та запобігають появі відбитків пальців. Нижня частина задньої панелі була оброблена піскоструминним апаратом із зернами розміром всього 0,15 мм, створюючи поверхню, яка виглядає гладкою, але не є слизькою.: 9 999 грн —На цьому привабливі пропозиції не закінчуються. OPPО AED Україна пропонує суперціни й на інші гаджети-бестселери:Смартфон– 16 999 грн замість 19 999 грн. (22/01-18/02)Смартфон- 12499 грн замість 12999 грн. (05/02-18/02Смартфон– 8 999 грн замість 11 111 грн. (05/02-18/02)Смартфон– 7 999 грн замість 9 999 грн. (22/01-18/02)Смартфон- 6 999 грн замість 8 999 грн. (29/01-11/02)Смартфон- 6 499 грн замість 7 999 грн. (29/01-11/02)Смартфон- 4 999 грн замість 5 999 грн. (05/02-18/02)Смартфон- 4 499 грн замість 5 555 грн. (05/02-18/02)Смартфон- 3 999 грн замість 4 555 грн. (05/02-18/02)TWS навушники– 5 555 грн замість 5 999 грн. (29/01-11/02)TWS навушники- 2 999 грн замість 3 499 грн.(05/02-18/02)TWS навушники- 1 999 грн замість 2 499 грн. (29/01-18/02)TWS навушники– 1 888 грн замість 1 999 грн. (05/02-18/02)Свято закоханих- це чудова нагода виявити свою любов та турботу про тих, кого ви цінуєте у своєму житті. Завітайте до магазинів наших партнерів: oppoua.com, Comfy, "Фокстрот", "Алло", Citrus, Eпіцентр, Rozetka та інших, щоб встигнути купити новенький гаджет зі знижкою.