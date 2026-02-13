Нова пошта святкує день народження

13 февраля 2026, 10:45

13- лютого Новій пошті виповнюється 25 років. До свого ювілею компанія підготувала святкові активності та подарунки для клієнтів, а також космічний благодійний збір разом із благодійним фондом «Повернись Живим».

За 25 років Нова пошта стала невід’ємною частиною щоденного життя мільйонів українців і чимось більшим, ніж доставка. Вона стала лавмарком, пунктом незламності, опорою і чудовим способом проявити турботу про рідних. А найкраща турбота по-українськи сьогодні — це чисте небо без ворожих безпілотників.Тому на честь свого 25-го дня народження Нова пошта спільно з фондом «Повернись живим» збирає 25 млн гривень на закупівлю дронів-перехоплювачів для 1020 зенітно-ракетного артилерійського полку в межах проєкту «Дронопад». Ці дрони будуть протидіяти як розвідувальним безпілотникам, що збирають інформацію для подальних уражень, так й ударним на кшталт «Шахедів». Перші 2500 донейтерів, які зроблять внесок від 250 грн, гарантовано отримають спеціальний подарунок від Нової пошти.Крім цього, Нова пошта запустила інтерактивну гру у мобільному застосунку. Відкривайте комірки віртуального поштомату щодня та вигравайте миттєві подарунки: промокоди від партнерів, бонуси, передбачення та спеціальні пропозиції. Але і це ще не все. У кожній комірці схований фрагмент спеціального квитка. Зібравши 25 фрагментів, користувачі отримують можливість виграти 25 грошових призів по 50 000 гривень.«25 років Нової пошти — це передусім 25 років довіри. Увесь цей час ми зростали завдяки нашими клієнтам та партнерам, а сьогодні хочемо відзначити цю дату разом з усіма, хто є частиною нашої історії, через емоції, гру та подарунки. Водночас для нас важливо підтримувати тих, хто робить наше майбутнє можливим і завдячуючи кому наша історія продовжується. Адже цей день — це зокрема і про відповідальність й надалі бути опорою для суспільства», — зазначив Євген Тафійчук, СЕО Нової пошти.Нова пошта буде поруч, щоб мільйони користувачів могли залишатися на зв’язку з рідними та отримувати свої посилки швидко, легко й надійно — сьогодні, завтра і в наступні 25 років.