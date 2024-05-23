Бронь від мобілізації треба розігрувати у лотерею, — Гетманцев

Нардеп від «Слуги народу» вважає, що відбір призовників має бути справедливим, як у США: коли чоловіків викликають служити за датами їхнього народження (обирають рандомно), не зважаючи на рід занять чи пільги.
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