У "Дії" тепер можна отримати військово-обліковий документ з QR-кодом

Документ з даними з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів має таку саму юридичну силу, як паперовий, тож його можна використовувати в будь-яких ситуаціях - від працевлаштування до проходження перевірки на блокпості.
Як отримати документ:
Натисніть Подати заяву, зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису.
Перевірте свої дані.
Перевірте сформовану заяву та підпишіть її електронним підписом.
У Мінцифри повідомили, що документ зʼявиться в кабінеті громадянина на порталі «Дія» протягом 10 хвилин.