У "Дії" тепер можна отримати військово-обліковий документ з QR-кодом

31 июля 2024, 12:15

Документ з даними з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів має таку саму юридичну силу, як паперовий, тож його можна використовувати в будь-яких ситуаціях - від працевлаштування до проходження перевірки на блокпості.

Як отримати документ:

Натисніть Подати заяву, зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису.

Перевірте свої дані.

Перевірте сформовану заяву та підпишіть її електронним підписом.



У Мінцифри повідомили, що документ зʼявиться в кабінеті громадянина на порталі «Дія» протягом 10 хвилин.