19 мая 2026, 9:15

У "Дії" запустили е-Картку платника податків

Відтепер українці можуть оформити електронну картку платника податків із QR-кодом просто в застосунку «Дія». Документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Хто може оформити:

• дорослі — для себе;
• батьки — для дітей до 17 років;
• українці за кордоном — через систему е-Консул.

Що потрібно:

• ID-картка або закордонний паспорт у «Дії»;
• РНОКПП (податковий номер);
• для дітей — свідоцтво про народження та, за потреби, ID-картка.

Як отримати:

• Подати заявку в «Дії»
• Підписати через Дія.Підпис
• Завантажити е-Картку протягом 24 годин

Для українців за кордоном послуга також доступна дистанційно через е-Консул або консульства України.

Уряд називає це ще одним кроком до повної цифровізації державних послуг.


