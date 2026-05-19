У "Дії" запустили е-Картку платника податків

19 мая 2026, 9:15

Відтепер українці можуть оформити електронну картку платника податків із QR-кодом просто в застосунку «Дія». Документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Хто може оформити:

• дорослі — для себе;

• батьки — для дітей до 17 років;

• українці за кордоном — через систему е-Консул.



Що потрібно:

• ID-картка або закордонний паспорт у «Дії»;

• РНОКПП (податковий номер);

• для дітей — свідоцтво про народження та, за потреби, ID-картка.



Як отримати:

• Подати заявку в «Дії»

• Підписати через Дія.Підпис

• Завантажити е-Картку протягом 24 годин



Для українців за кордоном послуга також доступна дистанційно через е-Консул або консульства України.



Уряд називає це ще одним кроком до повної цифровізації державних послуг.