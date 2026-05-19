У "Дії" запустили е-Картку платника податків

Відтепер українці можуть оформити електронну картку платника податків із QR-кодом просто в застосунку «Дія». Документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий.
Хто може оформити:
• дорослі — для себе;
• батьки — для дітей до 17 років;
• українці за кордоном — через систему е-Консул.
Що потрібно:
• ID-картка або закордонний паспорт у «Дії»;
• РНОКПП (податковий номер);
• для дітей — свідоцтво про народження та, за потреби, ID-картка.
Як отримати:
• Подати заявку в «Дії»
• Підписати через Дія.Підпис
• Завантажити е-Картку протягом 24 годин
Для українців за кордоном послуга також доступна дистанційно через е-Консул або консульства України.
Уряд називає це ще одним кроком до повної цифровізації державних послуг.