Топ-6 нових сервісів у Дії: від АІ-асистента, соцвиплат до Шляху пораненого

28 августа 2025, 10:45

Про зміни у Дії найближчим часом розповів голова Мінцифри Михайло Федоров:



АІ-асистент на порталі Дія. АІ-асистент надаватиме держпослуги. Перший сервіс — довідка про доходи. Згодом, можна буде отримувати консультації та державні послуги, просто написавши свій запит у чат людською мовою.

е-Нотаріат. Проєкт, який увійде в історію цифрової держави. Українці зможуть отримувати послуги нотаріату онлайн.еАкциз. Лише за рік Україна втрачає близько 30 млрд грн через нестачу податків на алкоголь та тютюн. Мова про заміну паперової акцизної марки на електронну. Українці зможуть перевірити легальність продукції в Дії, просто відсканувавши електронну марку.Шлях пораненого. Комплексний сервіс для військових та їхніх родин — весь процес буде онлайн, а взаємодія з держорганами — автоматична. Без черг, збору документів та походів у різні установи.Базова соціальна допомога. Сервіс, який не має аналогів в інших країнах — це комплексна послуга, яка об’єднає всі соцвиплати в одну. Подання заявки — через Дію без паперової бюрократії.Витяг про несудимість з апостилем.Можна буде замовити в Дії документ з доставкою. Зараз його можна отримати лише за однією адресою в Києві — новий сервіс виправить цю незручність.