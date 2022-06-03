Lab24 відновлює роботу сервісу в Києві

3 июня 2022, 10:45

30 травня 2022 року цифровий лабораторний сервіс Lab24 відновив повноцінну роботу після вимушеної паузи та навіть розширив функціонал для своїх користувачів.

Lab24 — цифровий лабораторний сервіс, за допомогою якого користувачі можуть замовляти здачу біоматеріалу для аналізів удома. Сервіс був заснований на початку 2021, функціонував у Києві та планував розширюватися і на інші міста. До лютого 2022 року послугами Lab24 скористалися десятки тисяч киян. Після початку повномасштабної війни сервіс був змушений тимчасово припинити свою діяльність, а команда спрямувала зусилля на волонтерство.Тепер сервіс Lab24 знову доступний для киян. На порталі lab24.com.ua можна вибрати аналізи та замовити візит медсестри додому або ж записатися в один із 20 лабораторних пунктів у Києві. Користувачі самі обирають місце і час здачі біоматеріалу.«Відновлення роботи сервісу в Києві передусім є частиною соціальної місії нашої команди. Адже з початком війни доступність медичних послуг значно знизилася, особливо для маломобільних груп населення. Разом із відновленням сервісу ми плануємо запустити низку спеціальних програм для соціально незахищених верств населення, вимушених переселенців та осіб із тяжкими захворюваннями», — коментує CEO Lab24 Володимир Нерубенко.У найближчих планах команди Lab24 — запуск цифрового лабораторного сервісу і в інших містах України, а в найближчій перспективі — вихід на міжнародний ринок послуг.