Сервіс прокату електросамокатів Bolt відкриває сезон-2023

17 марта 2023, 12:15

Після зимової перерви сервіс прокату електросамокатів Bolt відновив роботу в Києві, Львові та Чернівцях.

З 17 березня електричні самокати Bolt з'являться на вулицях Івано-Франківська, а трохи згодом і Вінниці.

Попри складнощі воєнного часу стартує новий сезон прокату електросамокатів Bolt. Сервіс активно відновлює свою роботу, розширює зону покриття в тих містах, де він працював в обмеженому режимі, також у планах команди Bolt – запуск послуги в нових населених пунктах України. Наразі сервіс активний у Києві, Львові та Чернівцях, а з 17 березня 2023 року запрацює в Івано-Франківську та ще через декілька днів у Вінниці.«У 2023 році, попри воєнний стан, ми продовжуємо надавати послуги оренди електросамокатів у різних містах України та розширювати нашу присутність у країні. Протягом останніх кількох років самокати вже стали невіддільною частиною міської інфраструктури України, адже це легкий мобільний транспорт, який полегшує логістику в містах та економить час, витрачений на дорогу. Ми робимо все можливе, щоб цього року якнайбільше людей змогли скористатися сервісом оренди електросамокатів у різних містах», – зазначив керівник напряму з розвитку прокату електросамокатів компанії Bolt в Україні Антон Мілка.Після запуску сервісу оренди в Івано-Франківську та Вінниці діятимуть такі тарифи: 9 грн за розблокування та 2,9 грн/хв. Оренда самокатів буде недоступною під час комендантської години.