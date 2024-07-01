Сервіс оренди електросамокатів Bolt запустився в містах Полтава та Запоріжжя

1 июля 2024, 11:15

Cервіс оренди електросамокатів Bolt став доступним у ще двох містах України — Запоріжжі та Полтаві.



Щоб скористатися новою послугою, жителям і гостям міст потрібно завантажити додаток Bolt в App Store або Google Play та зробити кілька простих кроків:

знайти найближчий вільний самокат через додаток;

розблокувати самокат за допомогою додатка;

здійснити поїздку, дотримуючись правил безпеки й дорожнього руху;

після завершення поїздки припаркувати самокат так, щоб він не заважав пішоходам.



«Попри виклики воєнного часу ми дуже раді розширити присутність нашого сервісу в Україні, запустивши сервіс оренди електросамокатів у Запоріжжі та Полтаві. Наша мета — зробити міський транспорт більш зручним, доступним та екологічно чистим. Проте, щоб поїздки були комфортними та приносили задоволення, хочу нагадати про важливість дотримання правил безпеки під час використання електросамокатів», — зазначив керівник напрямку з розвитку прокату електросамокатів компанії Bolt в Україні Антон Мілка.



Безпека користувачів — пріоритет компанії Bolt. Для того, щоб поїздки на самокатах були безпечними, дотримуйтеся цих елементарних правил:



Перед першою поїздкою користувач має обов’язково пройти інструктаж із безпечної експлуатації самоката. Встановивши режим новачка, можна самостійно обмежити швидкість пересування до 15 км / год.

У додатку Bolt також позначено міські зони, де заборонено їздити електросамокатом.

Дотримуйтесь вимог усіх встановлених на вулицях знаків під час руху на електросамокаті.

Поважайте інших, хто пересувається навкруги. Давайте дорогу пішоходам.

Паркуйтеся відповідально! Не перекривайте входи/виходи, не залишайте самокат посередині тротуару або за поворотом, де він може стати перешкодою для інших.

У вартість прокату входить ціна за розблокування самоката і хвилину використання. Розблокування електросамоката в Полтаві та Запоріжжі коштуватиме 9 грн, а хвилина поїздки — 3,2 грн. Оплатити прокат транспортного засобу можна банківською карткою.