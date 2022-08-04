Bolt запускає прокат електросамокатів у Івано-Франківську

4 августа 2022, 12:15

Компанія Bolt запускає прокат електросамокатів через мобільний додаток у ще одному місті — Івано-Франківську. Послуга буде доступна з 4 серпня 2022 року.

Відтепер прокат самокатів Bolt буде доступний і в Івано-Франківську. Щоб скористатися новою послугою, жителям і гостям міста потрібно завантажити додаток Bolt в App Store або Google Play та зробити кілька простих кроків:



знайти найближчий вільний самокат через додаток;

розблокувати самокат за допомогою додатка;

здійснити поїздку, дотримуючись правил безпеки і дорожнього руху;

після завершення поїздки припаркувати самокат так, щоб він не заважав пішоходам.



В Івано-Франківську діятимуть такі тарифи: розблокування самоката — 9 грн, вартість 1 хв поїздки — 1,9 грн.



«У цьому сезоні ми запустили декілька нових міст, де самокати показали себе, як надійний допоміжний засіб пересування. Ми отримали багато позитивних відгуків від користувачів сервісу. Впевнені, що Івано-Франківськ не стане виключенням.

Електросамокати — сучасний транспорт, який полегшує життя містян. Наші користувачі обирають самокати Bolt через зручність, доступність і екологічність. Своїм сервісом ми допомагаємо людям бути мобільними, розвантажуємо вулиці та зменшуємо кількість шкідливих викидів у повітря», — зазначає керівник напряму з розвитку шерінґових сервісів компанії Bolt в Україні Антон Мілка.Кожна поїздка з Bolt застрахована. Страховка діє з моменту розблокування і до моменту блокування самоката. Вона поширюється також на третіх осіб, які можуть постраждати внаслідок дій користувачів електросамоката.