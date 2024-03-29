Роботу сервісу оренди електросамокатів Bolt відновлено

29 марта 2024, 10:15

Після зимових холодів на вулиці українських міст повернулися електросамокати компанії Bolt.

Скористатися ними вже можна у 8 містах: Київ, Львів, Дніпро, Вінниця, Івано-Франківськ, Чернівці, Хмельницький та Ужгород.



Минулорічні показники використання електросамокатів у містах України продемонстрували зростаючий попит на зручні транспорти, які не мають вихлопних газів. Цього року сервіс оренди Bolt відновлює роботу в тих же містах, а також планує розширення на нові території, що відображає прагнення компанії до популяризації культури мікромобільності.



"Ми раді розпочати ще один активний сезон електросамокатів, спираючись на позитивний досвід минулих років. Наша мета - надавати доступні та екологічно чисті транспортні рішення для громад по всій Україні. Саме тому ми намагаємося максимально розширювати географію сервісу у нові міста, при цьому продовжуючи розвивати мікромобільний транспорт у вже активних містах", – зазначає Антон Мілка, керівник напряму з розвитку шерінґових сервісів компанії Bolt в Україні.