Як сервіси спільного користування змінюють міську мобільність - Bolt

27 сентября 2024, 12:45

Компанія Bolt провела дослідження серед користувачів сервісу оренди електросамокатів, щоби проаналізувати роль сервісів спільного користування в міській системі мобільності.

Результати дослідження продемонстрували зростаюче значення цього виду транспорту у формуванні сталого та взаємопов’язаного міського майбутнього.Попри наслідки воєнних дій міста України продовжують розвиватися та переходити до більш сталих і гнучких транспортних рішень, а сервіси спільного користування стають одним з ключових чинників у цій трансформації. Згідно з результатами дослідження компанії Bolt:47 % респондентів заявили, що регулярно використовують сервіс оренди електросамокатів для поїздок на роботу.Для 50 % користувачів електросамокатів доступність є найважливішим фактором при виборі виду транспорту.56 % опитаних повідомили, що доступ до сервісів мобільності спонукає їх частіше користуватися громадським транспортом.