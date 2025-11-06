Відтепер актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі "Дія", але і в застосунку. Для цього достатньо мати під рукою лише смартфон.
Последние новости
- Бизнес | Сегодня, 13:45
Електрокари злетять в ціни
- Бизнес | Сегодня, 13:15
В США почали масово відміняти рейси через шатдаун, — ABC News
- Технологии | Сегодня, 12:45
Польща створює власну систему захисту від дронів
- Интернет | Сегодня, 12:15
У застосунку "Дія" запустили важливий сервіс для дорослих і дітей: про що мова
- Интернет | Сегодня, 11:45
"Горячие" новинки на Netflix
- Технологии | Сегодня, 11:15
Паролем від системи відеоспостереження Лувру був... "Louvre"
- Железо | Сегодня, 10:45
Apple невдовзі випустить MacBook, який буде дешевший за iPhone
- Технологии | Сегодня, 10:15
У Києві чоловік возив "Шахед" на даху авто
- Интернет | Сегодня, 9:45
Politico: хакеры в Европе продают данные чиновников ЕС и НАТО
Последние материалы
- Аналитика | 2 ноября, 14:59
Дайджест найцікавішого за тиждень №13: передпродажі DELTA 3 Max та реліз ColorOS 16
- Обзоры | 2 ноября, 12:45
EcoFlow RAPID Power Bank 25000мА*год (EF-RAPID25K140W-S-EU) – 170 Вт та "розумний" дисплей
- Фотогалереи | 29 октября, 23:37
У Львові готова перша в Україні школа надрукована на 3D-принтері
- Обзоры | 27 октября, 12:02
Logitech G321 Lightspeed – легка ігрова гарнітура з гарною автономністю та звуком
- Аналитика | 27 октября, 10:01
Дайджест найцікавішого за тиждень №12: нова серія EcoFlow TRAIL та анонс ASUS ProArt P16
- Обзоры | 23 октября, 21:58
Ajax WaterStop: врятує від потопу
- Обзоры | 21 октября, 22:12
HMD 2660 Flip – стильна розкладачка зі збалансованим функціоналом та 4G
- Аналитика | 20 октября, 17:35
Дайджест найцікавішого за тиждень №11:інсайти та підсумки EcoFlow Energy Day 2025
- Аналитика | 12 октября, 11:47
Дайджест найцікавішого за тиждень №10: 7-а Ajax Special Event та EcoFlow PowerOcean
Популярные новости
- Технологии | Вчера, 11:45
iOS 26.1 "убивает" батарею iPhone 1.00
- Технологии | 3 ноября, 17:45
США модернизируют давно заброшенную военно-морскую базу времен холодной войны 1.00
- Бизнес | Сегодня, 13:45
Електрокари злетять в ціни 0.00
- Бизнес | Сегодня, 13:15
В США почали масово відміняти рейси через шатдаун, — ABC News 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:45
Польща створює власну систему захисту від дронів 0.00
- Интернет | Сегодня, 12:15
У застосунку "Дія" запустили важливий сервіс для дорослих і дітей: про що мова 0.00
- Интернет | Сегодня, 11:45
"Горячие" новинки на Netflix 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:15
Паролем від системи відеоспостереження Лувру був... "Louvre" 0.00
- Железо | Сегодня, 10:45
Apple невдовзі випустить MacBook, який буде дешевший за iPhone 0.00