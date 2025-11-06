ГлавнаяНовости
6 ноября 2025, 12:15

У застосунку "Дія" запустили важливий сервіс для дорослих і дітей: про що мова

Відтепер актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі "Дія", але і в застосунку. Для цього достатньо мати під рукою лише смартфон.


