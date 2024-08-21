Де українці можуть знайти безкоштовне житло в Польщі у 2024 році?

▪️Колективні центри
Біженців розміщуватимуть у колективних центрах, організованих місцевою владою. Перші 120 днів проживання безкоштовні, далі – оплата до 60 злотих на день, за винятком вразливих категорій.
▪️Офіційні урядові ресурси
На порталі Pomagam Ukrainie публікуються пропозиції тимчасового житла та контакти місцевих адміністрацій.
▪️Благодійні організації
Благодійні організації продовжують надавати безкоштовне житло українцям, підтримуючи тих, хто опинився у складній ситуації.
▪️Соціальні мережі:
У соцмережах, таких як Facebook, можна знайти групи, де публікуються оголошення про доступне житло для біженців.
▪️Невеликі готелі та пансіонати:
Деякі готелі та пансіонати надають безкоштовне проживання за підтримки міжнародних організацій, без обмеження у 120 днів.