Vodafone забезпечив 4G інтернетом 5000 школярів із соціально вразливих категорій

6 ноября 2023, 8:15

Vodafone забезпечив постійним доступом до занять онлайн 5000 українських школярів.

Компанія оснастила SIM-картами з передплаченим на один рік 4G-інтернетом 5000 планшетів для навчання, які отримали українські школярі. Проєкт задля забезпечення доступу до освіти дітей з-поміж ВПО із соціально вразливих категорій реалізовано спільно з благодійним фондом BGV у партнерстві з німецькою благодійною організацією #WeAreAIlUkrainians і міжнародною організацією Plan International.



«Нашою головною задачею сьогодні залишається відновлення зв’язку після руйнувань та підтримка її працездатності. Незважаючи на серйозні ушкодження та завдяки невтомній роботі зв’язківців, на сьогодні нам вдалось вийти на рівень 90% дієздатності мережі. Ми робимо все для того, аби українці завжди залишались на зв’язку. – коментує проєкт Вікторія Рубан, очільниця відділу зв’язків з громадськістю Vodafone Україна. – Більш того, ми продовжуємо розвивати та розширювати нашу 4G мережу, щоб у мешканців маленьких сіл був такий самий доступ до якісної світи, як і у мешканців великих міст. При цьому ми не зволікаємо із допомогою, адже бачимо, з якими труднощами українці стикаються щодня».

Географія проєкту охопила сім областей нашої країни: Київську, Харківську, Дніпропетровську, Житомирську, Миколаївську, Чернігівську та Сумську. Логістичний партнер — компанія Нова пошта — за власний кошт доставила планшети у 518 населених пунктів. 5000 дітей отримали гаджети безкоштовно.Так, за підтримки Офісу Омбудсмана України у межах проєкту фонд BGV та партнери забезпечили гаджетами 2 353 дівчинки та 2 647 хлопчиків віком від 6 до 14 років. Серед них — діти з інвалідністю, з багатодітних, малозабезпечених і неповних сімей, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.«Допомога дітям та освітні ініціативи — є одними з основних напрямів роботи фонду BGV. Наша благодійна організація вдячна усім партнерам проєкту за можливість надати безкоштовно планшети 5000 дітей з-поміж ВПО. Ми дуже відповідально поставилися до питання цільової дистрибуції гаджетів, в межах підготовки до проєкту за сприяння Офісу Омбудсмана України та зусиллями регіональних соціальних служб було складено переліки родин із дітьми, які відповідали критеріям проєкту. Більше того, нам вдалося допомогти також родинам, які не були діджиталізовані і не могли самостійно подати заявку онлайн. До таких сімей працівники регіональних представництв Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини робили індивідуальні виїзди та допомагали зареєструватися для заповнення заявки. Завдяки ефективному партнерству протягом двох місяців наш Фонд реалізував один із наймасштабніших проєктів вартістю у понад один мільйон євро», — зазначила директорка Благодійного фонду BGV Поліна Алдошина.За даними UNICEF, загалом від початку повномасштабної війни в Україні навчання було перервано для 5,7 мільйона дітей. І онлайн-навчання стало єдиною можливістю продовжувати освітній процес. Станом на травень 2023 року, згідно зі статистикою Інституту освітньої аналітики, дистанційно відвідували уроки 1,46 мільйона дітей; за змішаною формою навчалися 1,2 мільйона школярів.За словами міністра освіти та науки Оксена Лісового, станом на кінець липня 2023 року в Україні понад 1,3 тисячі закладів освіти зазнали руйнувань і пошкоджень – понад 300 закладів освіти зруйновано, понад 1000 закладів освіти пошкоджені й підлягають експертизі. Щодня ця цифра може збільшуватися, оскільки війна триває і руйнування освітньої інфраструктури не має тенденцій до припинення.