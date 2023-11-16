Співробітники Vodafone передали 3 млн грн для дітей

16 ноября 2023, 15:45

Співробітники Vodafone, які відзначають не тільки День працівників радіо, телебачення та зв'язку, а й – цього року – 30-річчя компанії на українському ринку, вирішили відзначити цю дату не святковими акціями, а допомогою тим, хто потребує підтримки у складні часи.



Команда українського Vodafone передала 3 000 000 гривень на користь дітей, які втратили одного або обох батьків внаслідок бойових дій. 300 дітей отримали першочергову фінансову допомогу та 90 дітей отримали гаджети – планшети та ноутбуки відповідно до віку дітей для дистанційного навчання.

Проєкт задля забезпечення фінансової підтримки та доступу до освіти дітей із соціально вразливих категорій та дітей ВПО реалізований спільно з благодійним фондом “Діти Героїв”.Допомогу отримали діти з різних куточків України: Харківської, Вінницької, Волинської, Дніпровської, Житомирської, Запорізької, Одеської, Сумської та Хмельницької областей.Загалом, з березня 2022 року компанією Vodafone було надано безкоштовних гаджетів та послуг на суму 1,54 млрд гривень. І ще 152 млн гривень перераховано на різні соціальні та гуманітарні потреби (покупка машин швидкої допомоги та медичного обладнання, будівництво укриттів для шкіл, гуманітарні конвої, матеріальна допомога дітям загиблих військових, підтримка студентів, передача комп’ютерної, IT та іншої техніки). Так само компанія долучається і до спільних проєктів, принаймні встановлення альтернативних систем обігріву для пологових будинків в рамках проєкту "Ліга тепла" (https://www.ligatepla.com.ua/). В підтримку мережі та забезпечення її роботи в умовах воєнних дій та блекаутів наразі проінвестовано понад 7,4 млрд грн.Нещодавно Vodafone забезпечив постійним доступом до занять онлайн 5000 українських школярів. Компанія оснастила SIM-картами з передплаченим на один рік 4G-інтернетом 5000 планшетів для навчання, які отримали українські школярі. Проєкт реалізовано спільно з благодійним фондом BGV у партнерстві з німецькою благодійною організацією #WeAreAIlUkrainians і міжнародною організацією Plan International.5000 дітей отримали гаджети безкоштовно. Серед них — діти з інвалідністю, з багатодітних, малозабезпечених і неповних сімей, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.