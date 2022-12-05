 У Херсоні на 44 каналі запустили трансляцію телемарафону "Єдині новини"

5 декабря 2022, 15:45

Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення відновив мовлення українського телебачення безпосередньо з деокупованого Херсона.



Мешканці Херсона мають змогу приймати сигнал одного з українських телеканалів, що транслює інформаційний телемарафон «Єдині новини» на 44 каналі цифрового ефірного мовлення.

Нагадаємо, 11 листопада в Херсоні відновилася трансляція українського телебачення – на 31 каналі у цифровому форматі Т2 жителям звільненого Херсона та навколишніх населених пунктів доступний один з українських каналів, який веде трансляцію єдиного новинного марафону. Тоді це вдалося завдяки новим потужним передавачам, які фахівці Концерну за кілька днів до звільнення правобережжя Херсонської області встановили у Миколаївській області неподалік наявної тоді лінії розмежування.Окрім того, жителі Херсонської області також можуть слухати у FM-діапазоні Перший канал українського радіо на частоті 92,0 МГц (потужності сигналу достатньо для того, щоб прийняти його навіть в окремих районах поки що окупованої частини Херсонщини), а від 21 листопада жителі обласного центру, завдяки пересувному радіопередавачу, можуть приймати сигнал Першого каналу Українського радіо на частоті 100,6 МГц.