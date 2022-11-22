 У Херсоні запрацював мобільний радіопередавач – 100,6 FM

22 ноября 2022, 16:45

Триває відновлення українського мовлення на звільнених територіях Херсонської області.

Фахівці Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення запустили в роботу пересувну радіопередавальну станцію в Херсоні. Тож тепер жителі обласного центру можуть приймати сигнал першого каналу Українського радіо на частоті 100,6 МГц.

Розпочати трансляцію вдалося завдяки пересувному радіопередавачу. Це – мікроавтобус, оснащений генератором, супутниковою антеною, а також телескопічною антеною для передання радіосигналу. Його концерну за підтримки уряду Великої Британії передала британська телекомунікаційна компанія Arqiva.