 У Херсоні запрацював мобільний радіопередавач – 100,6 FM

Триває відновлення українського мовлення на звільнених територіях Херсонської області.
Фахівці Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення запустили в роботу пересувну радіопередавальну станцію в Херсоні. Тож тепер жителі обласного центру можуть приймати сигнал першого каналу Українського радіо на частоті 100,6 МГц.
Розпочати трансляцію вдалося завдяки пересувному радіопередавачу. Це – мікроавтобус, оснащений генератором, супутниковою антеною, а також телескопічною антеною для передання радіосигналу. Його концерну за підтримки уряду Великої Британії передала британська телекомунікаційна компанія Arqiva.