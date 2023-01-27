Vodafone відновив роботу 90% базових станцій мобільного зв’язку на Харківщині

27 января 2023, 14:45

Відновлення зв´язку на північному сході країни триває. Зв´язок повертається у звільнені населені пункти Харківщини: знов в ефірі базові станції у селах Липці та Циркуни Харківського району, Лісна Стінка, Гетьманівка, Моначинівка та с. Сенькове Куп'янського району, Гонтарівка Вовчанського району та Безруки Дергачівського району, Слобожанське, Заречне та Тихе Чугуївського району, Бугаївка, Піски-Радьківські, Савинці та Новопавлівка Ізюмського району.

Також відновлена мережа в селі Олександрівка Богодухівського району, що розташоване лише за 3 км від кордону.Відновлена мережа в Харківській області покриває більше 100 населених пунктів. Загалом в Харківській області працює 90% базових станцій.Фахівці продовжують працювати над відновленням об´єктів зв´язку, щоб забезпечити достатню ємність мережі та покращити якість послуг для звільнених для населених пунктів Харківської області. Так, завдяки запуску додаткових базових станцій протягом останнього місяця зв´язок покращено у смт Рогань та місті Борова Ізюмського району, смт Великий Бурлук Купянського району та смт Білий Колодязь Чугуївського району.