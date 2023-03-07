Відновлене покриття на північному сході країни: результати лютого

7 марта 2023, 10:45

Інженери Vodafone активно працюють над відновленням зв’язку у північних та східних областях України.

Протягом лютого Vodafone відновив роботу низки об’єктів зв’язку на північному сході країни – у Харківській, Сумській та Донецькій областях.

Знов в ефірі базові станції у селах Роздольне та Вільхуватка Куп'янського району, селі Леб'яже Чугуївського району, у селах Петрівське, Чепіль, Іванівка, Гусарівка та Шийківка Ізюмського району, селище Лісне та смт Салтине Харківського району,На сьогодні в Харківській області працює 92% базових станцій.Фахівці продовжують працювати над відновленням об´єктів зв´язку, щоб забезпечити достатню ємність мережі та покращити якість послуг для звільнених для населених пунктів Харківської області. Так, завдяки запуску додаткових базових станцій протягом останнього місяця зв´язок покращено у м. Дергачі та селі с.Липці Харківського району, а також у смт Печеніги Чугуївського району.Технічні команди Vodafone продовжують відновлення зв’язку для мешканців, які сьогодні живуть у безпосередній близькості до лінії фронту. Так, інженери відновили в лютому зв’язок у м. Авдіївка, у місті Часів Яр та Міньківка Бахмутського району, смт Ярова Лиманського району, посилили покриття у містах Святогірськ та Лиман Донецької області, у місті Гуляйполе Запорізької області та у селі Бачівськ Шосткінськоого району Сумської області.Протягом минулого року інженери-зв’язківці Vodafone відновили роботу 581 базової станції та відремонтували 2900 км волоконно-оптичного кабелю, ушкоджених внаслідок бойових дій. Завдяки цьому вдалось відновити доступність послуг для людей у 759 населених пунктах країни. Фахівці компанії протягом року обробили 359 394 аварійні інциденти, здійснили близько 2960 ремонтних виїздів, у тому числі в безпосередній близькості до лінії фронту.Також фахівці компанії суттєво розширили ємність та покриття в регіонах, які стали новою домівкою для тисяч українців. Так, 4000 базових станцій 4G вдалось вивести в ефір під час активної фази війни в країні, на нових локаціях запущено 723 базові станції.