За кілька днів Україну очікують морози

3 января 2024, 11:45

"6-7-8 січня знову з півночі може зайти холодне арктичне повітря, яке принесе морози. У північних, центральних та східних регіонах України найхолодніше: вночі -10...-15, на північному сході місцями та до 18-20 градусів морозу ", - каже заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.



"У західних та північних областях будуть снігопади, хуртовини, а південь та схід України будуть з опадами переважно у вигляді дощу. Центр - це дощ та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледиця", - попередила фахівець.