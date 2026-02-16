Київщина — лідер за обсягами розподіленої генерації в Україні

16 февраля 2026, 10:45

Київська область першою в Україні подолала позначку в 145 МВт встановленої потужності розподіленої генерації.

Сьогодні в регіоні вже працює 56 газотурбінних, газопоршневих та когенераційних установок, які забезпечують автономну роботу критичної інфраструктури, підприємств і соціальних закладів, знижуючи залежність від централізованого енергопостачання.«Сьогодні це питання не лише розвитку, а й стійкості. Наша енергетика зазнала значних руйнувань через ворожі атаки. Постійні обстріли, навантаження на систему та зимові морози створюють серйозні виклики. Водночас, енергетика — це основа життєдіяльності громад. Громади — це люди, робочі місця, підприємства, лікарні, школи. Від стабільного енергопостачання напряму залежить економічний потенціал територій. Нарощення розподіленої генерації — це інвестиція у розвиток громад і регіону загалом. Усе взаємопов’язано», — розповіли у КОВА.