VoLTE lifecell перевів майже третину голосового трафіку на 4G

12 марта 2026, 11:45

Мобільний оператор lifecell, що входить до групи компаній DVL, продовжує масштабувати сучасні технології зв’язку.

У січні кількість активних користувачів VoLTE (Voice over LTE) у мережі сягнула майже 1,5 млн, що у 2,5 рази більше, ніж минулоріч. Це свідчить про активний перехід абонентів на сучасну технологію для дзвінків через 4G та зростання її ролі у забезпеченні якісного мобільного зв’язку.

Загалом у мережі lifecell близько 2,4 млн абонентів мають доступ до VoLTE. Щоденно оператор фіксує понад 8,4 млн VoLTE-дзвінків, що на 137% більше, ніж торік.

Сьогодні майже третина всього голосового трафіку (29%) у мережі lifecell здійснюється через 4G. У порівнянні з січнем 2025 року цей показник зріс у 2,5 рази.

Водночас частка голосових дзвінків через 3G зменшилась до 46%, що, в першу чергу, пов’язано із поступовим вимкненням цієї технології по містах України.

VoLTE стає ключовою технологією для голосового зв’язку в окремих регіонах. Зокрема, у Черкаській області вже 50% голосового трафіку здійснюється через 4G. Високі показники також демонструють Івано-Франківська (49%), Київська (47%), Рівненська (45%), Хмельницька (43%) та Волинська області (42%).

Кількість VoLTE-сумісних смартфонів у мережі lifecell становить 4,5 млн, що становить 66% від усіх пристроїв абонентів. Одночасно оператор фіксує зростання майже 30% кількості пристроїв із підтримкою 5G на річній основі, що підтверджує готовність абонентів до використання новітніх технологій зв’язку.

VoLTE-дзвінки у мережі lifecell доступні не лише на смартфонах, а й на смартгодинниках із підтримкою eSIM – зокрема Apple Watch, Samsung Galaxy Watch та Huawei Watch (з переліком можна ознайомитися на вебсторінці послуги). До того ж lifecell став першим та наразі залишається єдиним мобільним оператором в Україні з офіційною підтримкою eSIM для Apple Watch.

VoLTE-сумісні пристрої у мережі lifecell також підтримують технологію VoWiFi (Voice over Wi-Fi), яка дозволяє телефонувати через Wi-Fi з укриттів чи підвальних приміщень з дуже слабким сигналом мобільної мережі, що є суттєвою перевагою під час війни. Попит на VoWiFi також зростає – зараз технологією користуються понад 493 тис. абонентів lifecell, що вчетверо більше, ніж торік. Щоденно у мережі lifecell здійснюється близько 1,1 млн дзвінків за допомогою VoWiFi.

Користувачі lifecell можуть здійснювати VoLTE-дзвінки не лише в Україні, а й за кордоном – нині сервіс доступний у 37 країнах та територіях: в Австралії, Австрії, Ангільї, Антигуа і Барбуді, Барбадосі, Болгарії, Британських Віргінських Островах, Великій Британії, Гренаді, Данії, Домініці, Ізраїлі, Ісландії, Італії, на Кайманових Островах, Канаді, Ліхтенштейні, Люксембурзі, Монако, Монтсерраті, Нідерландах, Норвегії, на Островах Теркс і Кайкос, Польщі, Пуерто-Рико, Сент-Вінсенті і Гренадінах, Сент-Кітсі і Невісі, Сент-Люсії, Сінгапурі, США, Угорщині, Франції, Чехії, Швейцарії, Швеції та Ямайці.