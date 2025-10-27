lifecell фіксує зростання активних користувачів VoLTE в півтора рази

27 октября 2025, 17:45

Український мобільний оператор lifecell, що входить до групи компаній DVL, продовжує розвивати сучасні сервіси зв’язку.

Протягом п’яти місяців в півтора рази зросла кількість активних користувачів сервісу VoLTE (Voice over LTE), який дає змогу здійснювати дзвінки через 4G-мережу з високою якістю звуку.

Розвиток VoLTE залишається одним із ключових технологічних напрямів lifecell. Станом на вересень 2025 року понад 1,13 млн абонентів активно користуються цією технологією, що на 55% більше, ніж у квітні поточного року. Загалом приблизно 1,6 млн абонентів у мережі lifecell мають доступ до VoLTE. Щоденно lifecell фіксує понад 7,14 млн VoLTE-дзвінків у своїй мережі, що на 73% більше, ніж торік.

Найбільший попит на VoLTE у Києві – тут майже 250 тис. абонентів використовують дзвінки через 4G мережу. Також VoLTE-дзвінки популярні серед абонентів у Черкасах, Миколаєві, Львові, Одесі та Житомирі.

Користувачі lifecell також можуть не лише чути, а й бачити співрозмовника завдяки технології ViLTE (Video over LTE), не використовуючи сторонні застосунки. Технологія працює на базі LTE, забезпечуючи миттєве з’єднання, стабільну якість і одночасний доступ до швидкісного інтернету. Через технічні особливості смартфонів ViLTE наразі не підтримується пристроями iOS і Google Pixel.

Оператор спостерігає стабільне зростання користування сучасними сервісами зв’язку після поступового вимкнення 3G у містах України. Так після вимкнення 3G-стандарту у Черкасах у червні 2025 року lifecell зафіксував суттєве зростання попиту на VoLTE. Якщо на початку року частка дзвінків через VoLTE у місті становила лише 13%, то, після відключення 3G, на кінець вересня цей показник зріс до 57%.

Кількість VoLTE-сумісних смартфонів у мережі lifecell також зросла і сягнула 4,3 млн – це 71% від усіх пристроїв. Ця цифра зросла на чверть від квітня 2025 року. lifecell має найбільший перелік VoLTE-сумісних моделей серед операторів – станом на зараз це 14 основних виробників терміналів, і список постійно зростає.

Користувачі lifecell можуть здійснювати VoLTE-дзвінки не лише в Україні, а й за кордоном – нині сервіс доступний уже в 12 країнах – Австралії, Австрії, Великій Британії, Канаді, Люксембурзі, Монако, Нідерланди, Пуерто Ріко, США, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.

Усі VoLTE-сумісні пристрої у мережі lifecell також підтримують технологію VoWiFi (Voice over Wi-Fi), яка дозволяє телефонувати через Wi-Fi з укриттів чи підвальних приміщень з дуже слабким сигналом мобільної мережі, що є суттєвою перевагою під час війни. Попит на VoWiFi також зріс – зараз технологією користуються понад 305 тис. абонентів lifecell, що втричі більше, ніж торік. Щоденно у мережі lifecell здійснюється близько 900 тис. дзвінків за допомогою VoWiFi.