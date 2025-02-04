lifecell запускає новий вигідний тариф “Максі”

4 февраля 2025, 14:15

lifecell, провідний український мобільний оператор, частина групи компаній DVL, презентує новий тариф “Максі”.

Він буде доступний для підключення з 5 лютого наявним абонентам і тим, хто переносить свій номер від інших операторів. “Максі” матиме меншу вартість, ніж популярний у абонентів компанії і подібний за обсягом тариф “Вільний Лайф”, а також додаткову перевагу – безлімітний доступ до популярних застосунків YouTube, TikTok, Instagram та інших.

Ціна нового тарифного плану “Максі” для наявних абонентів – від 250 грн до 300 грн за 4 тижні в залежності від умов підключення:

● 300 грн – для абонентів, які бажають користуватися номером анонімно (стандартна ціна);

● 250 грн – для абонентів, які ідентифікували свій номер.



Наповнення тарифу враховує запит користувачів на великий обсяг хвилин для розмов та інтернету з безлімітним доступом до популярних застосунків YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, Х тощо. А саме:



● 40 ГБ мобільного інтернету;

● безліміт на дзвінки в мережі lifecell;

● 1500 хвилин на дзвінки на всі номери по Україні (окрім lifecell)*;

● можливість без обмежень користуватися популярними застосунками (YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, Х) тощо без додаткової плати та не витрачаючи при цьому пакетні гігабайти.



Підключити “Максі” зможуть і абоненти, які переносять свій номер від інших операторів за послугою MNP. Для них вартість тарифу становитиме лише 190 грн/4 тижні, а у наповненні передбачені також 1500 хв на дзвінки на всі номери по Україні (окрім lifecell), необмежений доступ без додаткової плати до YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, Х тощо та безлімітний доступ до мобільного інтернету*.



Важливою умовою для отримання повного обсягу послуг за тарифним планом «Максі» стає його своєчасна оплата*. Вона має бути внесена не пізніше 1 дня з дати завершення періоду дії попереднього пакету послуг. У разі несвоєчасної оплати обсяг послуг за тарифом зменшується вдвічі, а MNP-абонентам надається 25 ГБ мобільного інтернету замість безліміту.



