DVL отримує міжнародні інвестиції для покращення інфраструктури України

11 октября 2024, 11:45

Група компаній DVL отримає спільне фінансування від IFC та ЄБРР у розмірі $435 млн з метою модернізації, розширення та покращення якості телекомунікаційних послуг в Україні.

Це найбільша пряма іноземна інвестиція в країні від початку повномасштабного вторгнення РФ.

IFC, підрозділ Групи Світового банку, та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) за підтримки Європейської Комісії (ЄК) та уряду Франції у формі гарантій оголосили про програму інвестицій для групи компаній DVL. IFC та ЄБРР спільно надають довгостроковий кредит на суму $435 млн ($217.5 млн кожна організація) на підтримку визначного проєкту за участі провідних українських телекомунікаційних компаній — lifecell і Датагруп-Volia, які нещодавно об’єдналися в групу DVL під керівництвом Михайла Шелемби.

Мажоритарним інвестором новоутвореної групи є NJJ, французька холдингова компанія, що спеціалізується на інвестиціях в сектор телекомунікацій, власником якої є відомий інвестор Ксав’є Ніель.

"Ми надзвичайно щасливі, що досягли цієї важливої віхи з міжнародними установами IFC та ЄБРР. Без їхньої підтримки здійснення нашої великої інвестиції в телекомунікаційний сектор України було б неможливим. Наше довгострокове фінансове партнерство з ЄБРР та IFC підкреслює нашу спільну відданість економічному зростанню України та свідчить про наявність в Україні багатообіцяльного інвестиційного потенціалу", — прокоментував Ксав’є Ніель, засновник Iliad Group & NJJ Holding.

Завдяки наданому фінансуванню об’єднана група покращить послуги мобільного зв’язку для 10 мільйонів абонентів, а 4 мільйони домогосподарств отримають більш швидкий і надійний доступ до фіксованого широкосмугового інтернету.

"Я вдячний IFC та ЄБРР за їхню довіру та підтримку і з оптимізмом дивлюсь на це довгострокове партнерство, яке дає можливість не лише реалізувати потужну інвестиційну програму, включно з інвестиціями в мережу та обладнання, а й розбудувати в Україні інфраструктуру для фіксованого і мобільного зв’язку. Українські підприємства мають величезний потенціал для інвестицій. Вкрай важливо, щоб вони продовжували надходити навіть у ці важкі часи", — зауважив Михайло Шелемба, Генеральний директор Datagroup-Volia-lifecell.

Використовуючи розширені можливості, професійний досвід нових акціонерів й підтримку з боку IFC та ЄБРР, група компаній DVL планує зміцнити захист від кіберзагроз, впровадити більш конкурентоспроможні продукти та послуги й реалізувати стандарти найкращих практик в цей складний час. До того ж проєкт сприятиме відновленню телекомунікаційного сектору після завданої йому в результаті російської агресії прямої шкоди в розмірі $1,9 млрд та збитків у розмірі $750 млн.

Олена Кошарна, засновниця і Головна виконавча директорка Horizon Capital зазначила: "Ми вдячні IFC та ЄБРР за їхню довготривалу співпрацю з Horizon Capital, за підтримку наших фондів, спільні інвестиції та надання фінансування у рекордні терміни для реалізації цієї важливої угоди. Найбільше виграють українські споживачі, які отримають можливість вибору надійного національного телекомунікаційного провайдера, підтриманого провідними інвесторами та частиною глобальної платформи з понад 100 мільйонами абонентів. Ця історична угода доводить, що Україна пропонує привабливі надійні проєкти, і час інвестувати саме зараз".

Щоб зменшити інвестиційні ризики, на частину позики IFC поширюватимуться гарантії, надані Європейською Комісією в рамках Механізму швидкого економічного відновлення України та урядом Франції на підтримку Програми заходів із підвищення економічної стійкості IFC (ERA).

Покращуючи якість та доступність послуг для приватних і бізнес-клієнтів, група компаній DVL відіграватиме одну з ключових ролей у трансформації телекомунікаційного ландшафту України.