Найскладніший період літа в енергетиці — уже позаду, — очільник Укренерго

29 июля 2024, 8:45

«Ми пройшли дуже складні пару тижнів і зараз дійсно ситуація покращилася. І якщо не буде якихось нових масштабних пошкоджень електростанцій — то ситуація матиме тенденцію до покращення. Принаймні, у наступні декілька тижнів».