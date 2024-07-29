Найскладніший період літа в енергетиці — уже позаду, — очільник Укренерго

«Ми пройшли дуже складні пару тижнів і зараз дійсно ситуація покращилася. І якщо не буде якихось нових масштабних пошкоджень електростанцій — то ситуація матиме тенденцію до покращення. Принаймні, у наступні декілька тижнів».
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