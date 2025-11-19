Встановлення сонячних електростанцій - юридичні виклики для споживачів

19 ноября 2025, 14:15

Сучасна ситуація у енергетичній сфері спонукає до пошуку альтернативних джерел енергозабезпечення.

На сьогодні сонячні електростанції стали найбільш оптимальним варіантом як для бізнесу, так і приватних споживачів.

Щоб облаштувати власну мініелектростанцію навіть у квартирі достатньо накопичувача електроенергії, наприклад, зарядної станції та сонячних панелей. З часом вироблену електроенергію можна продавати в мережу за “зеленим тарифом”. Однак у цих сценаріях існують певні законодавчі підводні камені.



Про них розповіла старша партнерка юридичної компанії Altelaw&Sempra Ольга Савченко. Читайте більше у форматі “питання-відповідь”.



Законодавчі аспекти встановлення СЕС



Як законодавчо врегульовані правила встановлення СЕС для мешканців квартир та власників приватних будинків?



В Україні дуже вдало врегульована енергетична сфера. Однак є прогалини в інших законодавствах, наприклад, будівельному — воно абсолютно не встигає за енергетичним. Наприклад, я вносила правки про те, що дахові сонячні електростанції не потребують документів на введення в експлуатацію. Але за будівельними законами і постановами для комерції необхідно вводити в експлуатацію СЕС. Ми з цим боремося уже 2 роки.



Щодо приватних споживачів, то тут система теж до кінця не врегульована. Наприклад, якщо хтось придбав зарядну станцію EcoFlow чи систему енергонезалежності STREAM і вирішив додати сонячні панелі, то:



- у мешканців “хрущовок” скоріше за все проблем не виникне, адже сонячні панелі не псують і фізично не змінюють вигляд фасаду будинку;



- у мешканців новобудов можуть бути питання безпосередньо через внутрішні правила ЖК. Потрібно узгоджувати з ОСББ чи локальною керуючою організацією. В цьому сценарії впливатиме на рішення ще й сам зовнішній вигляд сонячних панелей ̶ в EcoFlow вони естетичні.



Для мешканців приватних будинків максимально все просто — на даху чи подвір’ї можна встановлювати будь-що без додаткових дозволів чи погоджень. Але якщо говорити про правила і юридичну захищеність, то мав би бути будівельний паспорт, де інженер БТІ накреслив схему розміщення сонячних панелей, а місцеве архітектурне бюро затвердило б його печаткою. З власного досвіду: так працюють лише одиниці, тисячі власників приватних будинків встановлюють все на власний розсуд.

Як регулюється питання СЕС для бізнесу у якого у власності і будівля, і земля?



Наприклад, система енергозабезпечення EcoFlow STREAM — фактично це установка зберігання електроенергії (УЗЕ). З точки зору енергетичного права, якщо власник бізнесу встановлює УЗЕ потужністю до 150 кВт у своїй внутрішній мережі і не виходить у зовнішню — з цим нічого додатково робити не потрібно.



Але, аналізуючи правила ринку електричної енергії і кодекс системи розподілу, якщо є якісь зміни у внутрішній системі електропостачання, то про це має знати компанія-постачальник електроенергії та оператор системи розподілу (ОСР). Оскільки у кожного споживача є договір на споживання, до нього є додатки, де вказується точка розподілу і якщо щось змінюється — про це треба повідомити. Але фактично жодних санкцій немає.



Ціна на електроенергію та майбутній профіцит



Що таке економічно обґрунтований тариф і з чого він складається?



Економічно обґрунтований тариф — тариф, який включає всі витрати на виробництво і постачання електричної енергії. Наприклад, якщо це вугільна генерація — закладається вартість вугілля, яка постійно зростає у світі, бо це викопне паливо, закладається вартість будівництва обладнання, витрати на електроенергію, опалення, заробітну плату робітникам і тд. Тобто тут враховуються усі показники витрат і це створює економічно обґрунтований тариф.



Щоб зрозуміти, який тариф є економічно обґрунтований, треба подивитися на ринок.



Я адепт вільного ринку, без зайвих граничних мінімальних і максимальних цін. У багатьох країнах діє тариф в залежності від рівня споживання: до 3 кВт — одна ціна, якщо споживання більше — ціна вища. І це працює.



Ми мусимо еволюціонувати в питаннях цін на енергоресурси.



Сучасні реалії спонукають до сценарію, де в майбутньому Україна буде сама себе забезпечувати електроенергією. Уже зараз будуються додаткові атомні реактори, у планах розвивати мережу ВДЕ та УЗЕ. Кому буде потрібна наша електроенергія за умови профіциту?



У світі однаково є дефіцит електроенергії. Це пов’язано з розвитком технологій, наприклад, ШІ. Data-центри споживають дуже багато електричної енергії. Тобто в першу чергу ми можемо стати умовним енергетичним хабом для таких центрів.



У нас є доволі непогані можливості експорту. До того ж “Укренерго” постійно працює над реконструкціями ліній на експорт. В Європі електроенергії буде недостатньо з розвитком технологій.



Третій сценарій — розвиток децентралізації. Зараз кожен собі встановлює мініелектростанції або бізнеси інтегрують більші системи з використанням ВДЕ та напряму підключають до них свої підприємства. Ось це й надалі розвиватиметься. Крім цього таке розгалуження зменшувати ризики ураження через зовнішні чинники.