11 июля 2023, 11:45

EcoFlow пропонує зарядні станції на 5 днів тестового користування

Шукаєте ідеальне рішення для надійного енергозабезпечення? Відчуйте всі можливості портативних пристроїв EcoFlow на власному досвіді!

 Завітайте до Авторизованого роздрібного магазину EcoFlow в Києві
 Оберіть з наявного обладнання саме той комплект, який вам найбільше підходить відповідно потреб
 Користуйтеся приладами протягом 5-ти днів
 Отримуйте власний досвід, який допоможе прийняти рішення щодо покупки обладнання!

Спеціальна пропозиція поширюється на позиції популярних моделей портативних зарядних станцій та сонячні моделі різної потужності.

Кількість пристроїв для тест-драйву обмежена.

📍 Адреса магазину: вул. Велика Васильківська, 129, Київ
📞 Телефон для довідок: +38 063 65 92 341

Робіть впевнений вибір з EcoFlow - вашим надійним партнером у сфері енергетики!


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