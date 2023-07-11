EcoFlow пропонує зарядні станції на 5 днів тестового користування

11 июля 2023, 11:45

Шукаєте ідеальне рішення для надійного енергозабезпечення? Відчуйте всі можливості портативних пристроїв EcoFlow на власному досвіді!

Завітайте до Авторизованого роздрібного магазину EcoFlow в КиєвіОберіть з наявного обладнання саме той комплект, який вам найбільше підходить відповідно потребКористуйтеся приладами протягом 5-ти днівОтримуйте власний досвід, який допоможе прийняти рішення щодо покупки обладнання!Спеціальна пропозиція поширюється на позиції популярних моделей портативних зарядних станцій та сонячні моделі різної потужності.Кількість пристроїв для тест-драйву обмежена.📍 Адреса магазину: вул. Велика Васильківська, 129, Київ📞 Телефон для довідок: +38 063 65 92 341

Робіть впевнений вибір з EcoFlow - вашим надійним партнером у сфері енергетики!