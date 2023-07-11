EcoFlow пропонує зарядні станції на 5 днів тестового користування

Шукаєте ідеальне рішення для надійного енергозабезпечення? Відчуйте всі можливості портативних пристроїв EcoFlow на власному досвіді!
Завітайте до Авторизованого роздрібного магазину EcoFlow в Києві
Оберіть з наявного обладнання саме той комплект, який вам найбільше підходить відповідно потреб
Користуйтеся приладами протягом 5-ти днів
Отримуйте власний досвід, який допоможе прийняти рішення щодо покупки обладнання!
Спеціальна пропозиція поширюється на позиції популярних моделей портативних зарядних станцій та сонячні моделі різної потужності.
Кількість пристроїв для тест-драйву обмежена.
📍 Адреса магазину: вул. Велика Васильківська, 129, Київ
📞 Телефон для довідок: +38 063 65 92 341
Робіть впевнений вибір з EcoFlow - вашим надійним партнером у сфері енергетики!