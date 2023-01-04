Вся лінійка рішень EcoFlow відтепер доступна для бізнесу в кредит

Кредитування всієї лінійки товарів EcoFlow для бізнесу: портативні зарядні станції, сонячні панелі, потужні автономні системи енергозабезпечення Power Kits та ще більше продуктів для побудови індивідуальної енергетичної екосистеми.
Товари EcoFlow включенні до державної програми “Доступні кредити 5-7-9%”. Вже сьогодні бізнес-клієнти Ощадбанк можуть забезпечити безперебійну роботу свого бізнесу за допомогою готових енергетичних рішень EcoFlow.
Програма кредитування діє за наступними умовами:
- відсоткова ставка від 0% річних за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» (остаточний розмір відсоткової ставки визначається в залежності від розміру індексу UIRD3M та сегменту клієнта);
- мінімальна сума проєкту – від 100 тис. грн.;
- максимальна сума проєкту – до 60 млн. грн.;
- термін кредитування – від 6 до 60 місяців;
- власний внесок – не менше 30% від суми кредиту;
- форма кредиту – строковий кредит/невідновлювальна кредитна лінія;
- отримання рішення за спрощеним переліком документів.