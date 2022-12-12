Продукція EcoFlow доступна для бізнесу за програмою "Доступні кредити 5-7-9%"

12 декабря 2022, 0:41

Партнери DroneUA спільно з Ощадбанк запустили проєкт з покупки товарів EcoFlow в кредит на вигідних умовах.

Ощадбанк фінансуватиме кредитування усієї лінійки товарів EcoFlow за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», щоб кожен підприємець, в тому числі ФОП, забезпечив безперебійну та енергоефективну роботу свого бізнесу.

Які можливості кредитування?

Отримання від 100 тисяч до 60 мільйонів гривень для купівлі обладнання за ставкою від 0%;

Спрощена та швидка процедура оформлення;

Покупка якісного обладнання від офіційного дистриб'ютора, гарантійні зобов’язання та технічна підтримка;

безкоштовний аналіз та підбір енергоефективного обладнання EcoFlow експертами компанії DroneUA.