Стартує програма пільгових кредитів на сонячні панелі

10 июля 2024, 11:15

З 20 липня ОСББ та ЖБК зможуть отримати доступні кредити до 5 млн грн під 7% річних на купівлю та встановлення сонячних панелей та систем зберігання електроенергії.

Це стало можливим завдяки розширенню державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».



Ключові моменти:

Термін кредиту - до 5 років;

Можливість додаткового фінансування до 70% вартості проекту через програму «ГрінДІМ»;

46 банків-партнерів для подання заявок.



Ця ініціатива відкриває шлях до енергетичної незалежності багатоквартирних будинків та сприяє розвитку зеленої енергетики в Україні.