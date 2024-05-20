Ліфти та подача води мають працювати при відключеннях світла

20 мая 2024, 12:45

"Має бути забезпечено роботу ліфтів, помп для водопостачання на верхні поверхи. Окрема робота по генераторах та сонячних панелях", – сказав Шмигаль.



ОСББ можуть отримати компенсацію від Фонду енергоефективності за встановлення сонячних електростанцій та теплових насосів для опалення.