20 мая 2024, 12:45

Ліфти та подача води мають працювати при відключеннях світла

"Має бути забезпечено роботу ліфтів, помп для водопостачання на верхні поверхи. Окрема робота по генераторах та сонячних панелях", – сказав Шмигаль.

ОСББ можуть отримати компенсацію від Фонду енергоефективності за встановлення сонячних електростанцій та теплових насосів для опалення.


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