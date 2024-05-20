"Має бути забезпечено роботу ліфтів, помп для водопостачання на верхні поверхи. Окрема робота по генераторах та сонячних панелях", – сказав Шмигаль.
ОСББ можуть отримати компенсацію від Фонду енергоефективності за встановлення сонячних електростанцій та теплових насосів для опалення.
20 мая 2024, 12:45
Ліфти та подача води мають працювати при відключеннях світла
"Має бути забезпечено роботу ліфтів, помп для водопостачання на верхні поверхи. Окрема робота по генераторах та сонячних панелях", – сказав Шмигаль.
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