16 февраля 2026, 14:15

За €11 млн модернізують Львівський вокзал

Тут мають з’явитися сучасні ліфти, ескалатори, зручні пандуси та оновлені сходи. Більшу частину – 90% – фінансує Євросоюз.

Проєкт розрахований на два з половиною роки. Контроль за грошима здійснюватиме Держаудитслужба.


