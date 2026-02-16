За €11 млн модернізують Львівський вокзал

16 февраля 2026, 14:15

Тут мають з’явитися сучасні ліфти, ескалатори, зручні пандуси та оновлені сходи. Більшу частину – 90% – фінансує Євросоюз.



Проєкт розрахований на два з половиною роки. Контроль за грошима здійснюватиме Держаудитслужба.