Оновлені правила щодо павербанків на рейсах у Європі та за її межами

19 января 2026, 8:15

Європейські авіакомпанії почали запроваджувати жорсткіші вимоги до перевезення та використання портативних акумуляторів на борту.

Причина — потенційна небезпека літієвих батарей. Перед подорожжю варто звернути увагу на ключові зміни.

Чому з’явилися нові обмеження?

Літієві елементи живлення можуть перегріватися або займатися під час польоту. Подібні інциденти вже траплялися, тому авіакомпанії вирішили зменшити ризики для безпеки пасажирів і екіпажу.



Оновлені правила (діють з 15 січня 2026 року)



Основні положення

Павербанки дозволені лише в ручній поклажі

Користуватися або заряджати їх у літаку заборонено

Максимум 2 павербанки на одного пасажира

Зберігати потрібно під сидінням або в кишені крісла, не на верхній полиці

Акумулятори понад 100 Wh — тільки з дозволу авіакомпанії



Ці вимоги вже застосовують перевізники Lufthansa Group (Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways, Eurowings) та багато інших європейських авіаліній.



Перевезення павербанків у зареєстрованому багажі категорично заборонене.